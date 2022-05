Två nya stjärnor i andra säsongen av ”Partisan”

Kim Sulocki och Nanna Blondell gör entré

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Kim Sulocki och Nanna Blondell.

Söndag 1 maj har andra säsongen av tv-serien ”Partisan” premiär på Viaplay.

Två nya rollfigurer, två poliser, spelas av Kim Sulocki, 49, och Nanna Blondell, 35.

– Nästan alla människor har en hel färgpalett som man inte alltid får visa, förrän någon som Amir Chamdin (seriens regissör) ser det, säger Kim, normalt mer känd för komiska roller.

Första säsongen av ”Partisan” kom för två år sedan. Tittarsuccé och prisbelönad som bästa serie vid Cannes International Series Festival. Utspelas kring det ekologiska jordbruket Jordnära. Idylliskt på ytan, men där döljer sig skrämmande hemligheter.

I rollistan bland annat Anna Björk, Jens Hultén, Sofia Karemyr, Emelie Garbers, Johan Rheborg och Linus Wahlgren. Fares Fares spelade en undercoverpolis i första säsongen, men dog i sista avsnittet.

Kim Sulockis Björn och Nanna Blondells Mildred är två lokala poliser som nu ska rota i Jordnäras verksamhet.

”Skitsvår att få grepp om”

– Min take på Björn är att han nog var killen som var ganska populär i skolan, men sedan falnade det på något sätt. Han hamnade till slut på en polisstation som inte är mycket att se. Nu har han hamnat i en situation han inte riktigt kunde förutse, säger Kim.

– Mildred var skitsvår att få grepp om. Hon är fyrkantig, ler knappt aldrig, går igenom en IVF-behandling och känner sig obekväm i sin kropp. Amir (Chamdin) och jag hade jättemycket samtal om hur jag skulle spela henne, säger Nanna.

helskärm Nanna Blondell dyker upp i andra säsongen av "Partisan". Pressbild.

Båda skådespelarna gillade skarpt första säsongen av ”Partisan”.

– Det är något drömskt med Amirs berättarspråk, även i filmerna ”Om Gud vill” och ”Cornelis”. Och så är ju min kompis Linus Wahlgren med, säger Kim.

– Det var en serie som stod ut, som man lade märke till, säger Nanna.

När man träffar dem tillsammans, märker man att de blivit nära vänner. De fann varandra direkt redan första inspelningsdagen.

– Vi hade aldrig träffats tidigare. Fast jag hade jobbat med Nannas storebror på McDonald's när jag var 16 år. Då tyckte jag inte om honom. Han var min chef och jättesträng (skratt), säger Kim.

Vapentränat inför rollerna

Inför inspelningen skaffade Kim skägg, för att se lite annorlunda ut mot normalt. Och hade ett par dagars vapenträning. Nanna har haft vapenträning inför flera andra roller hon gjort, bland annat finska actionfilmen ”Omerta 6/12”.

– Där är jag en agent av något slag. Det känns som jag vapentränat sjukt mycket. Men det är bra, Amir klipper inte så mycket, man kan inte fuska på det sättet.

De kom också från helt olika håll in i ”Partisan”. Kim har under flera år turnerat med Pernilla Wahlgrens två shower ”Kort, glad och tacksam” och ”Pernilla Wahlgren har hybris”. Nanna kom från Hollywood-filmen ”Black widow”. En Marvel-film med Scarlett Johansson och Florence Pugh i huvudrollerna och som kostade nästan två miljarder kronor.

– Skillnaden är att det är ett otroligt tempo i Sverige. För ”Partisan” gjorde vi kanske sju scener om dagen. I ”Black widow” sprang jag på ett tak i en filmstudio och så blev det två sekunder i filmen. Annars satt man i en trailer och väntade.

helskärm Kim Sulocki och Nanna Blondell.

Kim Sulocki

Namn: Kim Sulocki. Ålder: 49. Bor: Stockholm. Familj: Två barn, 18 och 21 år. Aktuell: I tv-serien ”Partisan”, premiär på Viaplay söndag 1 maj. Är med i showen ”Pernilla Wahlgren har hybris” fram till och med 14 maj och i höst, från 26 augusti. Gör huvudrollen i ”Två herrars tjänare” på Romateatern på Gotland 29 juni-17 augusti. Just nu tittar jag på: ”Robinson”, ”Real time with Bill Maher”, ”Succession”, ”Valley of tears”.

Nanna Blondell

Namn: Nanna Blondell. Ålder: 35. Bor: Stockholm. Familj: Man, barn, 6 år. Aktuell: I tv-serien ”Partisan”, premiär på Viaplay söndag 1 maj. Marvel-filmen ”Black widow” på Disney+. Just nu tittar jag på: ”The Kardashian”, ”Succession”, ”Knutby”, ”Euphoria”, ”My brilliant friend”.