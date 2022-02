Därför kan Disneys ”We don’t talk about Bruno” inte vinna en Oscar

Toppar listorna i USA och Storbritannien

”We don’t talk about Bruno” har varit på mångas läppar sedan premiären av Disneys ”Encanto” i november.

Men den trallvänliga och omåttligt populära låten kommer inte att vinna en Oscar för bästa originallåt.

Hur kommer det sig?

Disneyfilmen ”Encanto” har stor chans att vinna en Oscar. Trots tuff konkurrens från ”Raya and the last dragon” och Pixars ”Luca”, så är ”Encanto” den stora favoriten, skriver BBC.

Filmen handlar om Maribel, en ung flicka som är den enda i sin familj som inte besitter magiska krafter.

Lin-Manuel Miranda, 42, har skrivit samtliga åtta originallåtar till filmen. Han är också skaparen bakom Broadway-musikaler som ”Hamilton” och ”In the heights”.

Av alla åtta låtar är det ”We don’t talk about Bruno” som klart blivit den stora hitten. Enligt BBC har den toppat listorna i både Storbritannien och USA de senaste veckorna.

Men varför är den inte nominerad?

BBC börjar förklaringen såhär: ”We don’t talk about Bruno” är inte nominerad för att Disney inte skickade in den som ett bidrag.

Men frågan som många fans ställer sig är: Varför gjorde de inte det?

Vad som är bra att veta är att produktioner får skicka in flera originallåtar från samma film, men det ses som en risk då låtarna kan få dela på rösterna eftersom de går under samma titel, skriver BBC.

Därför väljer de flesta produktionsbolag att skicka endast en låt. Och så gjorde även Disney med ”Encanto”, där de valde att skicka in den akustiska balladen ”Dos oruguitas”.

BBC fortsätter sin förklaring, som nu närmar sig en upplösning:

Deadline för att sicka in bidrag till Oscars var den 1 november. ”Encanto” hade inte premiär förrän tre veckor senare, den 21 november.

Det här gjorde att Disney helt enkelt fick gissa sig till vilken låt som skulle bli den stora favoriten. Den här gången gissade de fel, och det kan ha snuvat filmen på en ganska självklar Oscar.

