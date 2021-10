Fotograf ihjälskjuten under filminspelning

Hollywoodstjärnan Alec Baldwin skulle avfyra ett vapen under inspelningen av västernfilmen ”Rust”.

Men något gick fruktansvärt fel.

Filmfotografen Halyna Hutchins, 42 sköts ihjäl och regissören skottskadades.

Västernfilmen ”Rust” med Hollywoodstjärnan Alec Baldwin i huvudrollen spelas in i Santa Fe i New Mexico .

Tidigt på torsdagseftermiddagen lokal tid larmades polis till platsen efter rapporter om skottlossning. Mitt under inspelningen av en scen kring en kyrka gick något fel – och fick tragiska följder.

Enligt Washington Post var det Baldwin själv som avfyrade rekvisitavapnet i scenen.

Filmfotografen Halyna Hutchins, 42, togs med livshotande skador till New Mexicos universitetssjukhus, där hon senare dog, uppger ABC.

Regissören Joel Souza, 48, togs till ett annat sjukhus med oklara skador.

Inspelningsplatsen under avspärrningar.

Spärrade av filmkyrka

Vapnet användes som rekvisita i scenen, men det var i natt oklart hur skjutningen gick till och vilken projektil som sköts ut, skriver ABC med hänvisning till polisen i Santa Fe.

Bilder från inspelningsplatsen visar att ett område kring en byggnad som ser ut som en tidstypisk träkyrka spärrats av. Många polisbilar syns också kring området.

”Det har varit en olycka i dag i New Mexico under inspelningen av ”Rust” gällande vådaskott från ett rekvisitavapen med lös ammunition. Produktionen har stoppats tills vidare. Skådespelarnas och filmteamets säkerhet är vår främsta prioritet”, uppgav en av filmens producenter i ett uttalande till ABC under natten.

helskärm Alec Baldwin lade ut en bild på sig själv inför inspelningen.

Tidigare under dagen la Alec Baldwin ut en bild från inspelningen på Instagram.

”Utredningen fortsätter. Ingen misstanke om brott har hittills delgivits. Vi fortsätter förhöra vittnen”, uppger polisen i Santa Fe under fredagsmorgonen svensk tid.

Inspelningarna av ”Rust” började nu under oktober. I filmen spelar Alec Baldwin brottslingen Harland Rust som hjälper sitt 13-årige barnbarn att fly rättvisan efter att ha dömts till hängning efter att av misstag dödat en ranchägare.

Sköt in skallbenet

Flera dödsfall har inträffat i filmhistorien kring filmvapen med lösa patroner.

Bland annat dog skådespelaren Jon-Erik Hexum 1984 när han avfyrade ett rekvisitavapen på skoj mot sitt eget huvud utan att inse att även sådana är farliga på nära avstånd. Gastrycket tryckte in en bit av skallbenet i hans hjärna.