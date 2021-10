Mejla Per Bjurman

Känn er efterlängtade, turister i New York

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

helskärm New York. Snart är vi välkomna dit igen.

NEW YORK. Om drygt två veckor kan ni åka hit igen.

Grattis.

Det är underbart i New York just nu.

Det slår mig när jag en helt vanlig vardagkväll begår en liten barrunda längs de vindlande små gatorna i West Village.

Hela stadsdelen formligen sjuder av liv. Det är myllrande trängsel på trottoarerna, vid bardiskar innanför öppna panoramafönster kämpar gäster i tredubbla led om svängrum, skratt och glasklirr ekar från de talrika uteserveringar som blivit kvar utanför nästan varje krog efter pandemirestriktionerna – och där fjärde gatan korsar Perry Street går jag rakt in i en filminspelning (vilken film de håller på med framgår inte men det torde vara en stor, kanske nya ”Sex & the city”, för ett helt kvarter är avspärrat och artificiellt upplyst och bakom avspärrningarna står horder av nyfikna och glor).

Det är inte bara en underbar kontrast mot hur tomt och tyst och dött det var på samma gator för inte alls så länge sedan, när vi alla satt i lockdown och hukade – det är en påminnelse om vilken fantastisk stad vi bor i, hur mycket energi och vitalitet och kraft och livslust som ständigt pulserar bland de drygt åtta miljoner innevånarna i denna tygellösa organism till metropol.

Nu slipper ni sitta där i det nordiska mörkret och längta hit länge till

Själv upplever jag hur själva livskänslan intensifieras och förhöjs under kvällar som den i West Village och det har jag aldrig upplevt på samma sätt någon annanstans, allra minst i Sverige.

Men nu slipper ni sitta där i det nordiska mörkret och längta hit länge till. På måndag om två veckor, åttonde november, lyfts ju äntligen det inreseförbud USA borde ha hävt redan förra vintern och jag hoppas ni sätter er på första bästa plan, för som jag varit inne på flera gånger tidigare har vi under covid-krisen blivit varse hur stark prägel turister och besökare sätter på stadens vardag, så känn er efterlängtade. New York välkomnar med fantastiska tilldragelser under en förbluffande varm höst.

Bara några exempel: Spännande ”rooftop”-konserter på olika adresser över hela stan (sök på nätet!), bedårande helgvimmel i höstsprakande Central Park, Andy Warhol-utställning på Fotografiska museet, jazz-kryssningar i East och Hudson River, utsålda hockey- och basketmatcher på Garden, nyöppnat whiskey-destilleri på Great Jones Street, filmvisningar i Bryant Park, shower på nya City Winery vid Pier 57, Texas-ribs på Hill Country BBQ på 26:e gatan – och barrundor längs fjärde gatan i West Village.

ORSAKER TILL EXTAS

• Adele – Easy on Me (Singel)

– Ja, vad bäst hon är.

• Succession säsong 3 (Tv-serie)

– Ja, vad bäst den är.

• S.A Cosby –Razorblade Tears (Roman)

– Ja, vad han skriver lika lysande som i ”Blacktop Wasteland”.

Publisert: Publicerad: 23 oktober 2021 kl. 05.45

LÄS VIDARE