Författaren Eve Babitz är död

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Eve Babitz och boken Lili Anolik skrev om henne.

Författaren Eve Babitz har avlidit, rapporterar AP.

Hon föddes i Los Angeles 1943 och blev en av stadens ”it-girls” under 1960- och 70-talet.

Babitz uppmärksammades för ett fotografi som ingick i en omtalad utställning där hon – naken – spelar schack med – fullt påklädda – franska konstnären Marcel Duchamp.

Eve Babitz inledde sin bana som konstnär och designade skivomslag för artister som Buffalo Springfield och The Byrds. Hon skrev för tidningar som Rolling Stone, The Village Voice, Vogue och Esquire och så småningom böcker som ”Eve's Hollywood” och ”Slow days, fast company”. Hon hade kärleksrelationer med bland andra Jim Morrison och Harrison Ford.

Sveriges Radio-programmet P1 Stil har ägnat ett avsnitt åt Eve Babitz, där man konstaterar att hon ”återupptäckts” under det senaste decenniet.

Brännskadad efter olycka

Hennes böcker och texter har givits ut på nytt och så sent som 2017 planerade strömningstjänsten Hulu en tv-serie baserad på henne memoarer.

Eve Babitz var nära att omkomma i en olycka 1997 då hon tappade en glödande cigarett på sina kläder och fick brännskador på stora delar av kroppen.

Vanity Fair-journalisten Lili Anolik intervjuade henne flera gånger och skrev boken ”Hollywood's Eve and the secret history of L.A” som publicerades 2019. Hon bekräftar dödsfallet för AP.

Eve Babitz blev 78 år.

Publisert: Publicerad: 18 december 2021 kl. 16.35