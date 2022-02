Paparazzi 118: Rihanna lämnar musiken och Ryssland spred näthat om Meghan Markle?

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

And just like that...har ännu en vecka gått oss förbi i kändisvärlden. ÄNTLIGEN är det offentligt, vårt scoop om Rihannas graviditet är bekräftad, men blir det ingen mer musik?

Adeles lögner är debunkade igen, Drake är dödshotad och Meghan Markles hatstorm kom från trollkonton! Max och Michelle sammanställer fynd på TikTok och Twitter om varför gammal musik är störst ljust nu och om filmerna verkligen blivit längre?

Vi kör en djup analys om huruvida rasism är ett issue inom Real Housewives-franchisen och givetvis, Nick Cannon är gravid igen!!!

06:30 Max sexmöte på hostel i London

09:20 Paparazzipodden splittrad?!

10:40 Sanningen bakom Rihannas och A$AP:s gravidbild

15:00 Drakes franska treåring ljuger – och DÖDSHOTAR daddy

16:30 Sanningen bakom Adeles tårar – hon är en diva och ljuger och är portad på Caesars palace nu

20:30 Meghan Markle-hatet kartlagt: 70% kom från 83 konton

25:30 Nick Cannon har fått kalenderårets första barn – dags för vasektomi?

30:40 Pitt-Li debunkat – HON startade ryktet: Jag blev irriterad

42:20 Housewives of Salt Lake citys Jennie Nguyen tvingades be om ursäkt och sparkades framför kamerorna

55:50 Varför är alla filmer tre timmar långa nuförtiden? Här är svaret!

