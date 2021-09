Här vimlar kändisarna på röda mattan igen - för att se James Bond

”Att få sitta i en fullsatt biosalong igen… så efterlängtat”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm

Sverige har äntligen öppnat igen!

Under onsdagskvällen bjöds det in till galapremiären av ”James Bond”-filmen ”No time no die” – och en som var på plats på röda mattan var kulturminister Amanda Lind.

– Det är en glädjens dag för väldigt många.

Idag, onsdag, slopades de kvarvarande pandemirestriktionerna. Under kvällen bjöd Micael Bindefeld in till galapremiär för den nya ”James Bond”-filmen ”No time no die”.

Röda mattan var proppfull av celebra gäster som Charlotte Perrelli, Christer Lindarw och Agneta Sjödin. Den politiska arenan representerades i form av M-ledaren Ulf Kristersson och kulturminister Amanda Lind som var på ett strålande humör.

– Det känns helt fantastiskt. Det här sorlet, att höra människors förväntan och att få sitta i en fullsatt biosalong igen… Det är så efterlängtat och det är en glädjens dag för väldigt många.

RÖDA MATTAN-VIMMEL FRÅN PREMIÄREN

helskärm Johan Pråmell och Agneta Sjödin.

helskärm Kajsa Bergqvist med flickvän Josefin Holmqvist.

helskärm Jessica Almenäs.

helskärm Kronprinsessans stylist Tina Törnqvist och Christer Lindarw.

helskärm Rickard Sjöberg med fru Annika.

helskärm Martina Haag.

helskärm Rickard Olsson med fru Giselle.

helskärm Marie Serneholt med sambon Fredric Palmqvist.

helskärm Anders Jensen och Charlotte Perrelli.

helskärm Mark Levengood och Jonas Gardell.

helskärm Johan Glans och fru Sara Young.

helskärm Therese Alshammar med mamma.

helskärm Anna Kinberg Batra med dottern Elvira.

helskärm Sarah Sjöström och sambon Johan de Jong Skierus.

helskärm Hasse Aro med sonen Max.

helskärm Camilla Qvartoft med maken Anders.

helskärm David Lindgren med fru Kristina.

helskärm Erik Saade och flickvännen Hanna Schönberg.

helskärm Jenny Alversjö.

helskärm Fredrik Reinfeldt med sambo Roberta.

helskärm Edvin Ryding och Omar Rudberg från ”Young royals”.

helskärm Amanda Lind och Micael Bindefeld.

helskärm Ulf Kristersson med dottern Siri.

Publisert: Publicerad: 29 september 2021 kl. 21.28

