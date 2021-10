Messiah Hallberg: Nere på minus när det var som mörkast

Komikern sätter plus på livet just nu

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Messiah Hallberg.

Messiah Hallberg är dubbelt aktuell med nypremiär på soloturnén – och sin nya dagliga podcast.

Därför ber Aftonbladet komikern att sätta plus på livet just nu.

Efter att pandemirestriktionerna hävts får Messiah Hallberg, 37, äntligen ha nypremiär för sin soloturné ”Scener ur ett ’äktenskap’ – En standupshow om att bli ihop, bita ihop och bryta ihop” igen. När Aftonbladet pratar med Hallberg för att be honom sätta plus på livet just nu beskriver han showen som ”väldigt personlig”.

– Det började med att jag för några jular sen frågade min sambo vad hon önskade sig i julklapp och hon säger att: ”Det enda jag vill ha i år är en separation”. Jag tänkte att hon skämtade, men det gjorde hon inte riktigt då. Sen har det varit massa förvecklingar, men spoiler alert, vi är fortfarande ihop. Men det var nära och det var i det mörkret som jag försökte hitta skämt. Det är väl en självbevarelsedrift som komiker. Man kan ju hitta roliga saker även i en begravning.

helskärm John Willander Lambrell, Messiah Hallberg och Klara Doktorow återförenas i ny podcast efter att de alla lämnat ”NRJ morgon”.

Här är Messiah Hallbergs betyg på...

...hälsan

– Den var länge på typ två, men nu skulle jag säga fyra plus. Nu är jag tillbaka på banan igen. Man har haft ett tufft år, med mycket sorg och frustration, men nu känner jag stuns i stegen igen.

Fakta Aftonbladets betygskala Mästerligt Jättebra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

helskärm Messiah Hallberg och sambon Christina Nordhager på Barncancergalan – det svenska humorpriset på Berns 2016.

...bostaden

– Det är en fyra. Jag gick runt här i sommarhuset igår och det får man väl ändå se som en del av bostaden. Jag är glad att jag har möjlighet att ens försörja mig tillräckligt mycket för att ha ett sommarhus och en lägenhet i Stockholm som jag gillar och trivs i.

...karriären

– Sätt en fyra där också. jag är väldigt glad över att jag får avsluta den här turnén nu och jag har börjat skriva på nästa turné. Det gäller att ligga ett steg före. Och det ska bli väldigt roligt med den nya podden och så har jag nån liten tv-serie som ligger och pockar. Det är roligt att det kommer igång igen och har börjat bubbla efter ett år av stiltje.

helskärm Messiah Hallberg.

Fakta Det här är Messiah Hallberg Namn: Mårten Messiah Nils Gustav Hallberg. Ålder: 37 år. Familj: Har två barn tillsammans med sambon Christina Nordhager, 46, komiker och tv-producent. Yrke: Komiker, poddprofil. Bakgrund: Utsågs till bästa manliga komiker på Stand up-galan 2017. Hade stora framgångar med podcasten ”Freakshow” tillsammans med komikerkollegan Jakob Öqvist, men lade abrubt ner den efter en konflikt med radiobolaget Bauer som producerade podcasten. Var också programledare för ”NRJ morgon” från 2018 till våren 2021 men lämnade den i spåren av samma konflikt med NRJ-ägaren Bauer. Aktuell: Nypremiär för soloturnén ”Scener ur ett ’äktenskap’ – En standupshow om att bli ihop, bita ihop och bryta ihop” i Norrköping 21 oktober. 25 oktober är det också premiär för den nya dagliga podcasten ”The Daily Messiah - ditt nyhetsflöde”, efter att ha slutit fred med Bauer igen. Läs mer

...kärlekslivet

– En trea, betyder det bra? Sätt det. Det är väl okej, det är oktober med massa hämtningar och lämningar och ganska långt från nån romantisk söderhavsö. Min sambo är fin och jag gör mitt bästa för att försöka vara det också.

Det låter i alla fall långt ifrån den där julen där showen tar sitt avstamp?

– Ja, då var det nog nere på ett plus, eller kanske minus när det var som mörkast, så det här är definitivt ett steg upp. I somras var det nog på en fyra eller femma, för då var det sol och semester. Nu är det så stressigt att försöka leva det här livet.

...framtidsplanerna

– Oj, där skickas jag alltid mellan hybris och självförakt. Det kan vara ett plus en dag och fem plus en annan. Men jag måste väl ändå lura mig själv att sätta en femma. Innan jag dör måste jag ha försökt bli tillfreds med allt. Det får bli en femma om inte annat som motivation för att ligga i.

Publisert: Publicerad: 19 oktober 2021 kl. 18.16

