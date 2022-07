Bianca Ingrosso efter uppbrottsryktena: ”Jag är inte singel”

Svarar efter senaste Youtube-videon om sex och relationer

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Det har ryktats om att Bianca Ingrosso och Philipe Cohen har gjort slut.

Men nu dementerar influencerdrottningen ryktena.

”Jag är inte singel”, skriver hon till Aftonbladet.

Den senaste tiden har det spekulerats på sociala medier om att Bianca Ingrosso, 27, och Phillipe Cohen, 28, har gjort slut igen.

Och efter influencerns senaste Youtube-video har frågan åter blivit aktuell.

I videon svarar Bianca Ingrosso på frågor om sex och relationer, och formulerar sig på ett sätt som fått följarna att undra om hennes relationsstatus. Hon inleder bland annat ett av sina svar: ”I dag, i vuxen ålder, när jag är singel...”.

Men i en kommentar till Aftonbladet dementerar hon nu ryktena.

”Jag är inte singel. Jag menade i allmänhet nu när jag varit äldre och varit singel i min vuxna ålder”.

Vänder om oskulden

I samma video pratar Bianca Ingrosso öppenhjärtligt om att hon ångrar att hon förlorade oskulden som 15-åring och råder istället följarna till att vänta med sexdebuten.

– Jag skulle verkligen rekommendera att förlora oskulden så sent in i tonåren eller vuxenlivet som möjligt för det är inte något som man bara ska bli av med.

– Jag vet att jag sa det i min podd ’just get it over with, det är inte så stor biggie’ fast det är typ det, säger Bianca Ingrosso i videon.

helskärm Philipe Cohen och Bianca Ingrosso.