Klara Hammarström lägger 18 000 på Mello-biljetter

Artisterna betalar fullpris – Så säkrar favoriten hejarklacken i arenan

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Melodifestivalen blir en kostsam historia för Klara Hammarström, 21.

Alla som vill ha vänner och familj i arenan får betala fullpris: för den unga favoriten har notan slutat på 18 000 kronor.

– Inga pengar i världen är för mycket för att de ska få komma på Mello, jag är jättetaggad för det, säger hon och skrattar.

Hon tävlar i Melodifestivalen för tredje året i rad. Med ”Run to the hills” är Klara Hammarström dessutom den artist som går ut sist i sista deltävlingen, något som per automatik kommer med ett favoritskap.

Tidigare har bland annat John Lundvik och ”Too late for love”, Måns Zelmerlöw med ”Heroes”, Malena Ernman med ”La voix”, Charlotte Perrelli med ”Hero”, och Carola Häggkvist med ”Evighet” vunnit med samma startnummer.

– Det är jättekul att jag får knyta ihop kalaset och bli den sista låten av alla tävlande som folk får höra. Att jag är här för tredje året i rad... det känns som att jag har kött på benen nu och kan komma hit och verkligen ha kul, att jag för första gången kommer att kunna slappna av och njuta på scenen.

helskärm Klara Hammarström tävlar i Melodifestivalen 2022

Privat tränare och sångcoach

Hon har tränat för att orka med att leverera scenshowen.

– Jag har tagit in min privata danstränare och bokat upp många många sånglektioner med min sångpedagog. Så jag har tränat tre fyra timmar om dagen, fyra dagar i veckan. Jag vill stå på scenen och känna att jag är förberedd.

Men trots Klara Hammarströms stora familj är hennes hejarklack i Friends arena på lördag decimerad.

Pojkvännen Alexander Holtz, 20, har nyligen gjort sin NHL-debut för New Jersey Devils och blev i januari månades rookie i farmarligan AHL där han spelar för Utica Comets.

Tvillingsystern Selma Hammarström, 21, och lillebror Ingemar Hammarström, 19, är i italienska Gorla Minore hela helgen för att tävla i en internationell hopptävling.

Pojkvännen Alexander Holtz fast i USA

Men Klara Hammarström har ändå sett till att säkra upp en rejäl hejarklack i arenan.

– Hela min familj kommer hit, eller de flesta i alla fall. Mamma, pappa, syskonen, de kör upp från Skåne. Alex mamma kommer och lite kompisar. Jag har köpt 21 platser.

helskärm ”Inga pengar i världen är för mycket för att de ska få komma på Mello”. Klara Hammarström har köpt 21 biljetter till vänner och familj.

De tävlade artisterna i Melodifestivalen får inga fribiljetter till arenashowen. De får inte ens köpa biljetter till rabatterat pris. Så Klara Hammarström har fått tömma sparkontot för att säkra upp biljetterna.

– Det blev dyrt. Inga mängdrabatter för familj eller småsyskon. Jag fick köpa dem på hemsidan.

”Det var riktigt dyrt”

Till fullpris?

– Ja, det är fullpris. Det var riktigt dyrt. Vad blev det? 18 000 kronor eller nåt sånt.

Hon skrattar stort.

– Men det känns jättekul, inga pengar i världen är för mycket för att de ska få komma på Mello. De kommer och jag är jättetaggad för det.

Hon brukar stanna uppe för att följa pojkvännen Alexander Holtz ishockeymatcher på nätterna. Men nu blir det han som får följa Klara Hammarströms tävlingsinsats på distans.

– Han har faktiskt tre dagar ledigt nu vilket han inte haft under hela säsongen. Så vi har kunnat prata lite. Han skrev idag att han peppar mig och finns där om det behövs och han vill inte störa mig i onödan.

Klara Hammarström tävlar i Melodifestivalens fjärde deltävling, lördag 26 februari 20.00 i SVT1.

Publisert: Publicerad: 24 februari 2022 kl. 11.06