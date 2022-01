Josh Duhamel har förlovat sig – grattas av exfrun Fergie

Friade via flaskpost

Josh Duhamel har förlovat sig med modellen Audra Mari.

På Instagram visar Hollywoodstjärnan hur han friade via flaskpost.

Han grattas nu av sin exfru, artisten Fergie.

Josh Duhamel, 49 och modellen Audra Mari, 28, som representerade USA i skönhetstävlingen ”Miss world” 2016, har varit tillsammans i drygt två år, skriver E News.

På Audra Maris 28-årsdag, den 8 januari, publicerade Josh Duhamel ett Instagraminlägg där han håller upp ett brev från en flaskpost tillsammans med flickvännen.

På brevet står det: ”Audra Diane Mari, vill du gifta dig med mig?”.

”Hon hittade ett meddelande i en flaska som spolats i land och sa ja!”, skriver han till Instagraminlägget.

helskärm Josh Duhamel har förlovat sig med flickvännen Audra Mari.

Fergie kommenterade

I kommentarsfältet grattas paret av Josh Duhamels exfru, artisten och tidigare Black Eyed Peas-medlemmen Fergie, 46.

”Grattis!!!”, skriver hon till inlägget, följt av flera gröna hjärtan.

Exparet gifte sig 2009 och meddelade 2017 att förhållandet var över. Skilsmässan gick dock inte igenom förrän 2019. Tillsammans har de en åttaårig son.

Josh Duhamel är känd från filmer som bland andra ”Life as we know it”, Safe haven”, ”Transformers” och ”Love, Simon”.

helskärm Exfrun och artisten, Fergie Duhamel.

