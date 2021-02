En salladskål avgjorde ”På spåret”-semifinalen

Publicerad: 05 februari 2021 kl. 20.58

Uppdaterad: 05 februari 2021 kl. 21.09

Första semifinalen i ”På spåret” bjöd på hyfsat höga poäng, men framför allt högklassig spänning ända in i det sista.

Och det är med stor sannolikhet första och sista gången som kålrabbi avgör utgången i svensk tv:s största frågelek. Eller i ett tv-program över huvud taget.

Sällan har en match varit så jämn i ”På spåret”.

Båda lagen var svaga på första resmålet Glasgow, men betydligt bättre på de två andra, Kristianstad och Macao.

Båda lagen körde oavgjort på sju av nio delfrågor.

Det blev även oavgjort på Retur, årtalsfrågan, då båda lagen spelade säkert och lät bli att svara. Hellre noll poäng, än riskera att förlora tre poäng, alltså.

Då lag Claes Elfsberg/Magdalena Forsberg tog en tvåpoängsledning via sista resmålet, kan man säga att den poäng som avgjorde var när de vann en delfråga med en poäng, 3-2.

Foto: SVT Magdalena Forsberg briljerar bland kålsorterna, medan Claes Elfsberg roat ser på.

En fråga om resmålet Macao handlade om salladskål. Där överlämnade Claes med varm hand svaret åt Magdalena, som kaxigt förklarade att ett av svaren (pak choi) var något hon odlade hemma, trots att det inte ska gå att göra det i Norrland. Hon odlade även tredje svaret (kålrabbi) hemma. Och kunde, med viss tvekan, även savoykål.

Farah Abadi konstaterade när de skulle svara, att Magdalena verkar vara en kvinna som äter just sådan mat. Och där hade hon ju rätt. Kunde ändå två rätta svar, men inte kålrabbi. Johan Glans klagade mest skämtsamt på att det inte var frågor om hamburgare i stället…

Där förlorade de matchen. Att de tog in två poäng på sista musikfrågan räckte inte.

Så bra var lagen

Foto: SVT Magdalena Forsberg och Claes Elfsberg.

⁠

Claes Elfsberg/Magdalena Forsberg. Han var länge, fram till pensionen för några år sedan, Mr Rapport. Nyhetsankare där i nästan 30 år. Gjorde i höstas en uppmärksammad dokumentär om dottern Hanna som gick bort i cancer blott 30 år gammal. Hon är legendarisk skidskytt med många världscupsvinster, VM- och OS-medaljer. Kom tvåa i ”På spåret” 2005-2006 ihop med Adde Malmberg. Vann nu med minsta möjliga marginal. Att Magdalena Forsberg kände till kålrabbi, räckte för att laget skulle hålla undan trots att de missade på den avslutande musikfrågan.

Foto: SVT Johan Glans och Farah Abadi.

⁠

Farah Abadi/Johan Glans. Hon är programledare i radio och tv. Framför allt är hon under senare år förknippad med ”Musikhjälpen”, där hon varit programledare flera år i rad. Han är en av Sveriges populäraste stå upp-komiker och har även gjort komiska roller i filmer och tv-serier. Var senast med i SVT:s julkalender ”Mirakel”. Förlorade med 32-33. Men har nog vunnit tv-tittarnas hjärta. Särskilt Farah Abadi för sin sköna spontanitet och härligt galna gissningar, som ibland även varit rätt. Att Johan Glans är rolig, visste vi redan.

Så bra var musiken

Foto: SVT First Aid Kit.

⁠

First Aid Kit. Systrarna Johanna och Klara Söderberg är bland det bästa vi har i svensk musik.

Gav lätt countrykänsla åt signaturen. Samma fina behandling fick ”Movin' on up” från Primal Screams klassiska album ”Screamadelica”. Om de tävlande var för gamla, för unga eller för ointresserade av hitlåten från 1991 framgick inte, men ingen var ens i närheten av att kunna rätt svar. Coldplay, Cranberries och Eurythmics var några artister som de gissade på.

”The look of love” var inte långt efter Dusty Springfields klassiska inspelning från 1967 i kvalitet.

Några andra spaningar

Kvällens rätt-ska-vara-rätt: Båda lagen borde ha fått fel på Burt Bacharach som kompositör till ”The look of love”. Hal Davids sångtext borde väl också räknas.

Kvällens replik I:

– Det är ju fredagskväll. Jag har varit och tullat lite i vinboxen, men det är SVT så det får man inte säga. Domaren Fredrik Lindströms svar på Kristian Luuks fråga om han mår bra.

Kvällens replik II:

– Ju sämre ni mår, ju bättre tv. Lindström när Farah Abadi tycker det är onödigt spännande.

Av: Jan-Olov Andersson

