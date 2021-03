Mama June: Jag spenderade 8 miljoner på droger – under ett år

Realitystjärnan berättar om drogproblemen

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 19 mars 2021 kl. 00.12

Foto: AP Mike ”Sugar Bear” Thompson och June ”Mama June” Shannon.

Mama June öppnar upp om sitt tidigare drogmissbruk.

Nu berättar ”Here comes Honey Boo Boo”-stjärnan att hon spenderade nära åtta miljoner kronor på droger – under ett år.

– När jag gick till rehab hade jag 15 kronor, säger hon till Access Hollywood.

June Shannon, 41, mer känd som Mama June från realityserier som ”Here comes Honey Boo Boo”, ”Toddlers and tiaras” och ”Mama June: From not to hot”, har haft ett tungt drogmissbruk.

Bara under det sista året som missbrukare spenderade hon och pojkvännen Geno Doak ”troligtvis minst 900 000 dollar”, cirka 8 miljoner kronor, på droger, säger hon i en ny intervju med Access Hollywood.

– Så mycket pengar skickades till vår knarklangare, säger hon.

Vid ett tillfälle skickade hon nästan 700 000 kronor under en och samma överföring till langaren.

Ville bli ”hög en sista gång”

I intervjun säger hon också att hon inväntade en betalning på 120 000 kronor för att bli ”hög en sista gång”. Men betalningen blev försenad, och hon bestämde sig då för att checka in på rehab.

– När jag gick till rehab hade jag 15 kronor i mitt namn. Och jag kom ut med ingenting.

Foto: John Bazemore Alana ”Honey Boo Boo” Thompson med sin mamma June ”Mama June” Shannon.mama june

Förlorade relationen till döttrarna

I dag har hon varit drogfri i 14 månader.

Men missbruksåren kostade henne relationen till sina fyra barn, som länge försökte få henne att söka hjälp, och som hon nu säger att hon försöker bygga upp.

Mama Junes missbruk blev först känt 2019 när hon greps för innehav av crack-kokain vid en bensinstation.

June Shannon började sin realitykarriär med ”Toddlers and tiaras”, men har mest blivit känd för realityserien ”Here comes Honey Boo Boo”, där man fick följa familjen och hennes dotter, den då fem år gamla skönhetsmissen Alana ”Honey Boo Boo” Thompson.

I dag är Alana Thompson 15 år gammal och bor med sin syster Lauryn ”Pumpkin” Efird, 21.

Publicerad: 19 mars 2021 kl. 00.12

