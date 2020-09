Bokaktuella Helena von Zweigbergk: Det var en stor sorg när Marie dog

Författaren om skilsmässan, shoppingmissbruket och saknaden efter vännen Marie Fredriksson

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 27 september 2020 kl. 17.52

Bokaktuella Helena von Zweigbergk, 61, har länge tampats med skam och dålig självkänsla.

Det ser hon en stor fördel med att ha blivit äldre.

– Man slutar förställa sig och ser på varandra med en ny slags ömhet och kärlek. Det är för att man inte orkar hålla på längre.

”En dront är en sedan mer än trehundra år utdöd fågel utan någon som helst förmåga att skydda sig själv. Den hade alldeles för små och klena vingar för sin stora kropp och vimsade runt och lät sig plockas av den som ville ha den”.

Så beskriver författaren Helena von Zweigbergk dronten – och kanske även sig själv till viss del. I dagarna släpps boken ”Mitt liv som dront” som hon väljer att kalla för en självbiografisk inventering.

– Jag har gått tillbaka och satt mig själv under lupp. Hur blev jag som jag blev och hur blev allting som det blev? När jag var liten hade jag en bild av en dront och jag tyckte så fruktansvärt synd om den vilket säkert berodde på att jag identifierade mig så mycket med den förhistoriska fågeln som gick runt och var oduglig. Men ibland funderar jag om jag kanske har gjort en alldeles för sorglig bild av mig själv.

Var det självklart att skriva boken?

– Nej, den dök upp som en spontan idé. Några dagar innan jag fyllde 60 år träffade jag en 70-årig kompis som tyckte allt var skitjobbigt med att bli äldre. Det finns faktiskt bara en sak som är bra och det är att alla som är äldre slutar förställa sig och ser på varandra med en ny slags ömhet och kärlek. Det är för att man inte orkar hålla på längre. Det finns ingen tid för att hålla på att tramsa med masker och göra sig till. Det där satte igång något i mig.

Har det varit svårt?

– Jättesvårt. Det är en ganska arg bok emellanåt. Ibland kan jag känna att vad är det här för skit när jag tänker på de mönster jag levt efter. Att man som kvinna har dragits in i det här att man är snäll och följsam och lyssnar så mycket på andra och så lite på sig själv. Man tar också för lite plats. Jag kan också se att jag har använt mig av vissa strategier, att jag som kvinna är så fin och snäll. Den sidan finns också och det har jag i och för sig haft nytta av. Men det är så mycket spel som man har hållit på med och strategier man har tappat bort sig i.

Har du nystat i ditt liv själv eller har du haft hjälp?

– Jag har nystat helt själv och suttit uppe mycket på nätter och skrivit i flera timmar i sträck. Det här har varit ett försök till en total ärlighet och att fösa undan lager för lager och till slut komma ner till någonting som är sant.

Och det blev en dront?

– Det blev en dront. Haha!

Du har sagt att du har tampats med mycket skam och haft dålig självkänsla?

– Det är väldigt mycket sådant prat i boken. Skam är förfärligt, men det kan jag känna att jag har dragits mycket med i mitt liv, men också känslor av att inte kunna vara fri och tillåta mig vara fri. Utan alltid känt att jag måste ha ett öga sneglande över axeln för att se att jag verkligen gör det jag ska.

Du skriver i boken att du ofta varit rädd i livet och att du tyckt mycket med dig har varit ”genant och pinsamt”? Hänger det ihop med den dåliga självkänslan?

– Det gör det absolut. Jag har väldigt snabbt till att tycka att jag är pinsam på något sätt.

Men det har du lyckats vända på nu?

– Har jag sagt att jag gjort det? Det finns sorg och vemod med att åldras, men det är skönt för man kommer till en punkt när man känner att ”herregud, det är väl inte så farligt”. Det är som att tålamodet brister på alla möjliga sätt med ens egna nojor. Det är någonting som är ganska skönt och befriande. Det kräver en viss typ av energi att hålla igång sina egna nojor. Med åren så orkar man inte längre och släpper taget.

Du har sagt att livet är lite av en efterfest nu?

– Precis. Den här tiden är lite vad man gör den till. Som yngre ska man klara vissa saker och följa vissa pilars riktning. Man ska utbilda sig, skaffa familj, ta hand om barnen… I den period av livet som jag nu befinner mig i finns det inga pilar som pekar åt något håll alls. Allting är bara för din egen lusts skull. Det är väldigt härligt.

Du har tidigare berättat att du tampats med ett shoppingmissbruk?

– Så är det. Jag har varit väldigt upptagen med vem jag är och när jag köper saker så köper jag tröst. Det accelererade någonstans för tio år sedan. Men idag är det inte så mycket. Ibland tänker jag att när människor känner sig maktlösa i största allmänhet som jag har gjort så sysslar man med kostym och rekvisita för att man hoppas att det ska ändra livet. Man är inte duglig nog att ändra det på ett konkret och handfast sätt. Istället ställer man sig i ett hörn med en fin klänning och hoppas att något ska hända. Jag minns att jag kunde hitta en påse i garderoben och undrade vad det var för något. Sedan kände jag också att det inte var roligt längre. Det är som med alla typer av missbruk när man känner att baksmällan tar över och att ruset blir mer och mer kortvarigt.

För några år sedan drabbades du av utmattningsdepression och du har ätit antidepressiv medicin för ångest?

– Jag gör det fortfarande, men i en väldigt låg dos. Det är inte på samma sätt längre, men det kanske jag alltid kommer göra. Har man varit med om en sådan sak är det nog väldigt svårt att återhämta sig helt och hållet. Jag kan fortfarande känna att jag är stresskänslig och måste vara mycket för mig själv.

Tog du någon annan hjälp som exempelvis terapi?

– Jag hade kontakt med en läkare då och jag gick i någon form av terapi. Men det handlade mycket om att lära mig sätta gränser och lyssna mer på mig själv.

Du skilde dig från Bengt Ohlsson för två år sedan. I en intervju har du sagt att det var fruktansvärt svårt. Hur upplever du den perioden med lite perspektiv?

– Jag tycker så otroligt mycket om det liv som jag lever nu och trivs väldigt bra i den här känslan av frihet och lugn. Sedan är det oftast så, när man sörjt färdigt kan man inte riktigt förstå det på samma sätt som när man är mitt inne i det.

Var det en turbulent skilsmässa?

– Det var absolut en turbulent tid och det var jobbigt. Men nu är jag ute på andra sidan. Idag mår jag bra, jag har verkligen landat.

Hur är din och Bengts relation idag?

– Den är bra, det tycker jag. Det är inga problem.

Dejtar du?

– Jag skulle verkligen vilja vidarebefordra en sak till alla kvinnor som tror att livet är slut. Det behöver det verkligen inte vara, även om jag inte tänker säga mer än så.

Då tolkar vi det som att du kanske varit ute på en dejt eller två?

– Ja. Det går ingen nöd på mig.

Hur står det till med hälsan?

– Den är bra. Jag tränar ganska mycket, det är något jag har börjat med mer och mer. Jag brukar börja dagen med att göra någonting, det är mitt sätt att komma igång. Det blir en promenad eller styrketräning och ibland kör jag pilates. Jag försöker också äta bättre för att må bättre.

Så det är inte främst för att visa upp dig på stranden?

– Nej, precis. Nu är man mer glad över att kunna plocka upp saker från golvet…

…och lyckas ta sig upp igen?

– Just det, haha. Och inte sätta sig i stolen med en duns. Så är det ju. Det är en kick när man känner att man blir starkare och vigare, och det är väldigt härligt.

Du skrev Marie Fredrikssons biografi ”Kärleken till livet”. Det tog två år och ni blev vänner på kuppen?

– Hon är nog en av de starkaste personerna som jag någonsin har träffat. Hon led verkligen och blev väldigt handikappad av den här skadan hon hade efter sin hjärntumör och ville mycket mer än hon kunde förmå. Marie kunde verkligen gråta bittra tårar över sitt öde men ändå lyckades hon alltid torka dem efter ett tag och sa att nu blir det bättre. Hon var otroligt rar och gullig och alltid väldigt positiv. Hon var fantastisk på att bära sitt liv och tappade aldrig det. Hon ville att boken skulle heta ”Kärleken till livet” och kom alltid tillbaka till det. Hon var väldigt kritisk till det här livet vi lever, att vi inte bryr oss om varandra och att ingen tar sig tid. Alla sitter bara med sina telefoner.

Det måste ha varit emotionellt att göra boken?

Mitt liv som dront av Helena von Zweigbergk.

– Ja, och det är svårt att arbeta med en person som inte läser och som inte skriver. Hon läste bara korta texter. Det tog väldigt lång tid och hon kunde inte läsa långa meningar. Jag fick skriva och sedan läsa upp det för henne och så hade hon åsikter eller ville göra vissa ändringar. Så det var svårarbetat vissa gånger. Men jag har väldigt fina minnen av Marie. Det var en stor sorg när hon dog. Jag visste att det skulle gå så, men jag blev ändå väldigt chockad när det väl hände. Jag hälsade på Marie någon månad innan hon gick bort.

Hur ser du på framtiden?

– Jag ska sätta igång med ett romanprojekt som jag är väldigt nyfiken på och min yngsta son har precis flyttat hemifrån. Jag hoppas kunna fortsätta vara en glad och fri person och att det ska gå bra med mitt arbete – och med kärleken förstås.

Det låter som du är på en bra plats i livet?

– Det tycker jag nog. Jag tycker det här är fantastiska år och en fantastisk tid.



Min dag

08.00 Klockan ringer. Vaknar motvilligt, gör frukost och hastar snabbt tillbaka till sängen, äter alltid frukost där. Bläddrar igenom DN och Svenskan.

09.00 Passet på gymet börjar. Styrka, kämpar så svetten lackar.

10.15 Hemma igen, duschar och klär på mig. Gör kaffe, äter någon frukt, scrollar Insta och Facebook, börjar arbeta, skriver på ny roman.

10.47 Distraheras av en plötslig blick på mattan. Håller den inte på att bli väldigt solkig? Tänker att jag ska ta den till kemtvätten.

11.03 Börjar skriva igen.

11.46 Tänker att jag kanske borde skaffa en ny matta? Är jag inte väldigt trött på den jag har? Börjar scrolla efter andra mattor på nätet. Kontaktar min vän Cilla för tips och smakråd.

12.26 Nej, nu får jag skärpa mig och börja att skriva igen. Mattor är dyra grejer, här ska arbetas! Börjar jobba igen.

12.56 Tycker att det kurrar i magen. Går och gör lunch. Steker broccoli i olivolja, tre ägg i stekpannan också samt en halv portion fetaost. Är som kärast i mig själv när jag gör så god lunch. Kollar någon serie eller läser under tiden jag äter.

13.30 Nej nu jäklars ska det bli skriva av. Sätter på musiken. Begrundar att jag har så bra musiksmak. Gör kaffe igen. Växlar låtar. Tänker ut spellistor.

14.18 Säger åt mig själv på skarpen att börja skriva.

14.20 Stirrar fläck.

14.44 Skriver.

15.40 Funderar på att skaffa katt. Har haft flera katter i mitt liv. Älskar katter. Googlar olika sorter. Tänker på klösmärken i soffan och dåligt samvete när jag är borta. Avstår.

16.30 Vill sparka mig själv i ändan eller på smalbenen för att jag inte åstadkommit så mycket som jag borde. Skriver. Gör kaffe. Skriver igen. Byter till ny låt. Klunkar kaffe. Skriver. Och så vidare.

19.15 Har fått ihop mina två sidor. Arbetet klart för idag.

19.30 Lagar mat till mina vänner. Älskar att laga mat till dem, ett sätt att visa den kärlek jag känner. Det blir också vin och en smygrök på balkongen.

24.05 De har gått, men jag har fortfarande lite partyfeelning. Tar ett glas vin till och prisar återigen min musiksmak.

01.36 Tvingar mig att gå till sängs. Sätter klockan på åtta. Träning igen nästa morgon. Och arbete. And on it goes ...

FAKTA Helena von Zweigbergk Namn: Helena Johanna von Zweigbergk Född: 18 februari 1959 i Stockholm Familj: två vuxna söner Karriär: journalist, författare och filmrecensent. Känd från radioprogrammen ”Spanarna” och ”Oförnuft och känsla”, SVT:s ”Filmkrönikan” och ett flertal kriminalromaner om fängelseprästen Ingrid Carlberg m.m. Vann ”På spåret” 2014. Aktuell: med självbiografiska boken ”Mitt liv som dront”. LÄS MER

