Kelly Clarkson tar över efter Ellen DeGeneres

Ska få upp tittarsiffrorna

Publicerad: 26 maj 2021 kl. 21.07

NÖJE

Kelly Clarksons talkshow ersätter Ellen DeGeneres.

Enligt uppgifter till TMZ hoppas kanalen NBC nu på att få upp de sviktande tittarsiffrorna.

Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN Kelly Clarkson.

Nyligen meddelade programledaren och tv-profilen Ellen DeGeneres, 63, att hon lägger ned sin talkshow. Den 19:e säsongen blir hennes allra sista.

Kelly Clarkson tar över

Nu rapporterar TMZ att artisten Kelly Clarkson, 39, blir den som ersätter Ellen DeGeneres i tv-tablån. Hennes talkshow ”The Kelly Clarkson show” har hittills sänts i två säsonger.

Enligt TMZ har tittarsiffrorna varit svajiga, och på grund av corona har det varit svårt att få dit gäster. Nu hoppas kanalen NBC att ”The Kelly Clarkson show” ska få nytt liv genom att ta över Ellen DeGeneres sändningstid.

Varken Kelly Clarkson eller NBC har bekräftat det hela.

Vann ”Idol”

Kelly Clarkson vann den amerikanska versionen av ”Idol” 2002. Sedan dess har hon varit en omtyckt artist och haft flera stora hits på topplistorna. Hennes mest kända låtar är ”Because of you”, ”Stronger (what doesn´t kill you)” och ”Since u been gone”.

Foto: Michael Rozman / TT NYHETSBYRÅN Ellen DeGeneres.

