Britney: Kommer aldrig återvända till musikindustrin

Avslöjar samtidigt: Är spökskrivare åt andra

Publicerad 2024-01-04

Britney Spears, 42, sätter punkt för artistkarriären.

I ett Instagraminlägg skriver popstjärnan att hon aldrig kommer att återvända till musikindustrin.

Flera internationella medier uppgav nyligen att Britney Spears jobbade på sitt tionde album.

Det stämmer inte, enligt popstjärnan själv. Snarare tvärtom.

I ett Instagraminlägg som publicerades igår skriver hon att hon inte har några planer på att ta upp artistkarriären igen, rapporterar Billboard.

”Bara för att vara tydlig, det mesta i nyheterna är skräp. De fortsätter skriva att jag vänder mig till olika människor för att göra ett nytt album...jag kommer aldrig att återvända till musikindustrin!!!”.

expand-left helskärm Britney Spears.

Är spökskrivare

Hon avslöjar samtidigt att hon har skrivit musik de senaste året, men då till andra artister i hemlighet.

”När jag skriver, skriver jag för skojs skull eller för andra. Ni som läst min bok, det är massor ni inte vet om mig...jag har skrivit över 20 låtar till andra människor de senaste två åren!!! Jag är en spökskrivare och ärligt talat trivs jag med det”, skriver hon.

Britney Spears senaste album ”Glory” kom 2016, men 2021 släppte hon singeln “Hold me closer” med Elton John. De senaste åren har hon berättat öppet på sociala medier och i boken ”The woman in me” att hon mådde väldigt dåligt under stora delar av sin storhetstid.

expand-left helskärm Britney Spears på iHeartRadio Music Festival 2016.