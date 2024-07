”8 mile”-skådespelaren Nashawn Breedlove död – blev 46 år

Rappade mot Eminem

Publicerad 2023-09-26

Rapparen och skådespelaren Nashawn Breedlove är död.

Det bekräftar hans familj för TMX.

Han blev 46 år.

En familjemedlem berättar för TMZ att Nashawn Breedlove dog i sömnen i sitt hem i New Jersey under måndagen. Men ingen dödsorsak är fastställd.

Han är mest känd för sin roll som Lotto och sin ”rap-battle” mot Eminem i filmen ”8 mile”.

I filmen sjunger han: ”I feel bad I gotta murder that dude from 'Leave it to Beaver'”, och publiken blir galna.

expand-left helskärm Nashawn Breedlove

Rapparens sorg: ”Du kommer att saknas”

Innan sitt genombrott i filmen rappade han under artistnamnet OX.

Han hade med ett soundtrack i filmen ”The wash” där Dr. Dre och Snoop Dogg hade huvudrollerna.

Nu delar rapparen Micky Factz sin sorg över Nashawns död på Instagram.

”Du kommer att saknas för din uthållighet och aggressivitet”, skriver han i ett inlägg.

expand-left helskärm Eminem i ”8 mile”.

”8 mile” blir tv-serie

Tidigare i år stod det klart att hiphop-stjärnan och producenten 50 cent arbetar på en tv-serieversion av filmen ”8 mile”.

Serien ska även innehålla en bakgrundshistoria som skildrar Eminems yngre år.

”8 mile”-filmen är löst baserad på Eminems liv och följer den vite rapparen B-Rabbit och hans resa mot en hiphop-karriär. Den regisserades av Curtis Hanson och hade premiär 2002.