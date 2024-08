Matthew Perry satte stopp – här är scenen som skulle ha ändrat hela ”Vänner”

Såg till att Chandler aldrig var otrogen mot Monica

Publicerad 2023-11-07

Planen var att Chandler Bing skulle vara otrogen mot Monica Geller.

Men Matthew Perry ska ha satt stopp för händelsen som skulle ha ändrat hela handlingen i ”Vänner”.

– Vi hade övat in scenen, säger Lisa Cash som skulle ha spelat kvinnan han var otrogen med.

Matthew Perrys ikoniska rollfigur Chandler Bing i ”Vänner” gifter sig i serien med Courteney Cox rollfigur Monica Geller, och mot slutet av serien blir de föräldrar till tvillingar.

Men kanske hade det sett helt annorlunda ut om Matthew Perry inte hade sagt ifrån.

Skådespelaren Lisa Cash säger nu i en intervju med TMZ att hon hade fått en roll i ”Vänner” där hon skulle ha spelat en kvinna som Chandler Bing var otrogen med, men att det aldrig blev av efter Matthew Perrys protest.

Berättar – då skulle otroheten ägt rum

Enligt Lisa Cash skulle otroheten hända i den femte säsongen i avsnittet ”The one in Vegas: Part 1”, när Monica och Chandler bråkar om att Monica lunchat med sitt ex. Hon säger att det egentligen var tänkt att Chandler då skulle beställa room service och kommit bra överens med den hotellanställda, som skulle spelas av Lisa Cash. Det ena skulle ledde till det andra och sluta med att Chandler var otrogen mot Monica.

– Vi hade övat in det och allt, men dagen innan vi skulle spela in det framför livepubliken så fick jag höra att han (Matthew) hade gått till manusförfattarna och sagt att publiken aldrig skulle förlåta honom för otrohet mot Monica, säger Lisa Cash till TMZ och fortsätter:

– Han hade förmodligen rätt. Det skulle möjligtvis ha ändrat förloppet av programmet och hans rollfigur.

Spelade en annan roll istället

Hon säger också att hon tycker att det var smart av Matthew Perry att säga ifrån. Det hela slutade med att Lisa Cash istället spelade flygvärdinna i en kort scen med David Schwimmer som spelade Ross Geller och Jennifer Aniston som spelade Rachel Green.

Scenen Lisa Cash spelade in istället.

Dog 54 år gammal

Matthew Perry dog den 28 oktober, bara 54 år gammal. ”Vänner”-stjärnan hittades död i sin jacuzzi och polisen utreder fortfarande vad som har orsakat dödsfallet som chockade nöjesbranschen.