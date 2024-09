Mama Junes dotter Anna Cardwell död – blev 29 år

Dog i sviterna av cancer

Publicerad 2023-12-10

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

I januari drabbades Anna Cardwell av cancer.

Nu är Mama Junes dotter död.

Hon blev bara 29 år gammal.

Realitystjärnan Mama Junes dotter, Anna ”Chickadee” Cardwell drabbades av cancer tidigare i år.

I januari fick hon beskedet att hon drabbats avadrenocortical carcinoma, eller binjurebarkscancer som den också kallas. Det är är en ovanlig och högmalign tumör som utgår från celler i binjurebarken.

Efter en tids problem med magont åkte Anna in till sjukhuset och där upptäckte läkarna cancer i hennes lever, njure och lunga.

expand-left helskärm Exmaken Michael Cardwell och Anna ”Chickadee” Cardwell.

Mamman: ”Kämpade i tio månader”

Nu bekräftar Mama June på Instagram att hennes äldsta dotter dog under söndagskvällen.

”Det är med ett krossat hjärta som jag tillkännager att Anna inte längre är med oss”, inleder hon sitt inlägg med och fortsätter:

”Hon kämpade i tio månader, hon gick bort med sin familj omkring sig”.

Hon tackar även följarna för deras stöd under den här svåra tiden.

Även Annas yngre syster Alana ”Honey boo boo” Thompson, 18, delar med sig av sorgen på sociala medier.

”Anna hade så ont igår kväll men nu, som familj, vet vi alla att hon har det bättre nu. Jag vet verkligen inte vad jag ska säga eftersom mitt hjärta är helt krossat. Det har inte varit lätt att se min 29-åriga syster kämpa mot denna hemska sjukdom under det senaste året. Anna var en krigare och är det fortfarande”, skriver hon på Instagram.

expand-left helskärm Mike ”Sugar Bear” Thompson och June ”Mama June” Shannon.

Lämnar efter sig två barn

Anna ”Chickadee” Cardwell är mest känd som dottern till Mama June och var med i realityserier som ”Here comes Honey Boo Boo”, ”Toddlers and tiaras” och ”Mama June: From not to hot”.

TMZ har tidigare rapporterat att familjen gått ihop för att ta han om Annas två barn Kylee Madison, 7, och Kaitlyn Elizabeth, 10.