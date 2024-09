Shane MacGowan blev den irländska musikens enfant terrible

Född: I Pembury i England 1957.

Började samla på skivor när han var i tolvårsåldern, av Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd med flera. När punken kom anammade han snabbt musiken och blev i punkkretsar känd som Shane O'Hooligan. Under den perioden gav han ut fanzinet Bondage.

Bildade bandet The Nipple Erectors som gjorde sin första spelning på The Roxy i London 1977. När gruppen splittrades startade han Pogue Mahone tillsammans med sin vän Spider och Jem Finer.

1984 släppte The Pogues sitt första album ”Red roses for me”. Andra Pogues-skivor är Elvis Costello-producerade ”Rum, sodomy & the lash”, ”If I should fall from grace with God” och ”Peace and love”.

The Pogues splittrades 1996. Innan dess hade Shane McGowan redan kickats från gruppen och släppt skivan ”The snake” med sitt nya band The Popes. 2012 återförenades The Pogues för att fira bandets 30-årsjubileum.