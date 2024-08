Madonna på Tele2 Arena – chatta under konserten

"You're the best", hälsar Madonna, och kastar sig in i ”Celebration”, turnéns titelspår. Ett rusigt beat, Bob The Drag Queen, alla dansarna, The Queen Of Pop tar farväl på scenen.

"Thank you Stockholm! And goodnight", säger Madonna.

Jag säger detsamma.

Tack snälla för att ni var med.

Och godnatt.