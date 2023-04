James Corden bjöd på stjärnspäckad avslutning

Programledaren i tårar

På torsdagskvällen amerikansk tid sändes den brittiske programledaren James Cordens sista avsnitt av ”The late late show” från Los Angeles.

– Jag har kämpat för att sätta ord på vad de senaste åtta åren har betytt för mig, sade en känslosam programledare.

Corden, som har lett det populära programmet sedan 2015, sade redan för ett år sedan att det var dags att sluta och för att fira av pratprogrammet hade ett timslångt program under namnet ”The last last late late show with James Corden” spelats in. Det sändes före själva pratshowen.

Avslutningen bjöd på mycket känslor och musik, men också lite allvar.

– Vi drog i gång det här programmet med Obama, sedan Trump och en global pandemi. Jag har sett hur USA har förändrats. Jag har sett splittringar växa och jag har känt en känsla av negativitet koka över, sade Corden.

– Kom ihåg vad USA betyder för resten av världen. Hela mitt liv har det alltid varit en plats för optimism, sade Corden till sin publik.

”Carpool karaoke”

Sångaren Harry Styles och skådespelaren Will Ferrell var Cordens två sista gäster och sångerskan Adele medverkade i succéinslaget ”Carpool karaoke”. Dessutom bjöds publiken på flera förinspelade inslag.

Bland annat samlandes flera av Cordens kollegor – pratshowvärdarna Seth Meyers, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert och Jimmy Fallon plus ett kort inspel från själva David Letterman – i ett klipp där de diskuterade vilken av Cordens inslag de ville roffa åt sig. De var överens: ”Carpool karaoke”.

Skådespelaren Tom Cruise medverkade också i ett inspelat inslag där han tillsammans med Corden uppträder som Timon och Pumba i en teateruppsättning av ”Lejonkungen”.

helskärm James Corden och Adele.

Närmare familjen

Britten James Corden sade i fjol när han annonserade avslutet att han ville flytta tillbaka till Storbritannien för att vara närmare familjen. Och under avslutningsavsnittet fanns mamma och pappa i publiken.

Cordens systrar däremot var visserligen i LA men, skämtade han, valde att gå på krogen i stället.