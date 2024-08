Adriana Lima slår tillbaka efter utseendekommentarerna

Var ”oigenkännlig” på röda mattan

Uppdaterad 2023-11-18 | Publicerad 2023-11-17

Adriana Lima dök upp på en filmpremiär.

Något såg annorlunda ut med hennes utseende varpå fansen började spekulera kring om hon gjort något ingrepp.

Nu slår modellen tillbaka.

Den tidigare ”Victoria’s secret”-modellen Adriana Lima, 42, dök upp på röda mattan inför premiären av ”The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” i Los Angeles.

Efter det har flera kommenterat hennes utseende på sociala medier.

Någon trodde att hon ”fortfarande är svullen efter ett ansiktslyft” och någon annan kände inte igen henne alls, enligt Page Six.

Adriana Lima på premiären av "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes".

Slår tillbaka: ”Tack för omtanken”

Efter många spekulationer slår nu Adriana Lima tillbaka.

I en bild på Instagram story syns hon osminkad med texten:

”Ansiktet hos en trött mamma med en tonårstjej, två under 12 år, en ettåring som håller på att lära sig gå och tre hundar”.

”Tack för omtanken”, avslutar hon meddelandet.

Adriana Lima 2018.

Födde barn 2022

Adriana Lima and Andre Lemmers, 42 fick sitt första gemensamma barn i augusti 2022, Cyan Lima.

Tidigare i år öppnade Adriana Lima upp för People om att acceptera sig själv efter graviditeten.

– Varje dag måste jag påminna mig själv att acceptera den jag är. Att acceptera min kropp, sa hon till tidningen i april.