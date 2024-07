50 Cent: ”Jag borde inte vara här i dag”

Spelar på Avicii Arena 7 oktober

Kristoffer Viita/TT

Publicerad 2023-10-05

På lördag spelar Curtis ”50 Cent” Jackson i Stockholm.

”The final lap tour” är ett ärevarv runt jorden där rapstjärnan firar 20 års inflytande på hiphopen som startade med albumet ”Get rich or die tryin'”.

– Titeln på albumet är helt enkelt vad jag gick igenom just då. Jag skulle bli rik eller dö på vägen, säger Curtis ”50 Cent” Jackson.

Han lyckades bevisligen med sitt mål. Flera av hans album har toppat Billboardlistorna och 50 Cent har blivit en av världens mest framgångsrika rappare. Jackson har också byggt en karriär inom film och tv-serier. Senast i ”Power book III: Raising Kanan”, baserad på hans eget liv, och i actionrullen ”Expendables 4”.

Jackson minns tiden före debutalbumet och den ökända skjutningen som han överlevde år 2000. En man konfronterade honom utanför hans mormors hus och sköt honom nio gånger på nära håll. Händelsen som han mirakulöst nog överlevde blev en del i mytbildningen om Jackson, och i marknadsföringen av skivan som kom 2003 och sålde platina åtta gånger med singlar som ”In da club” och ”P.I.M.P.”

expand-left helskärm "När jag förälskade mig i hiphop så var det viktigt att du hade din egen stil, din grej som du representerade" säger Curtis "50 Cent" Jackson. Han firar att debutskivan "Get rich or die tryin'" fyller 20 år och besöker Stockholm på sin världsturné. Arkivbild.

Skivan reflekterade skjutningen

– När du blivit skjuten nio gånger kan det vara bra att byta narrativ, men jag visste inte hur jag skulle vara annorlunda, säger Jackson.

Han förklarar att han hade svårt att acceptera att han blivit skjuten och gå vidare.

– Jag sade nej, jag måste ge de här kulorna tillbaka, byta dem. Mycket av energin på skivan reflekterade det, säger Jackson. Han refererar särskilt till den paranoida krigssången ”Many men (wish death)”.

Motivet till skjutningen misstänktes vara en gängrelaterad konflikt. Polisen trodde länge att knarklangaren Kenneth ”Supreme” McGriff var inblandad men Jackson identifierade flera år senare gärningsmannen som Darryl ”Hommo” (förkortning för ”homicide” – ”mord”) Baum – som blev skjuten till döds tre veckor efter attacken mot Jackson. Något som misstänks vara hämnd för en annan, orelaterad gängdispyt.

Runt millennieskiftet hade 50 Cent rykte om sig att vara en talangfull undergroundrappare, men skjutningen och närheten till gatulivet gjorde honom svår att närma sig för skivbolagen. 2002 fick han kontrakt med Eminems skivbolag Shady Records och Dr Dres etikett Aftermath.

Ville hjälpa sina vänner

Jackson berättar att uppväxten präglades av ett temperament där ”skandalöst beteende var norm”.

Du måste ha haft samma utmaning som många av dagens rappare. Du fick stora framgångar men kunde inte lämna gatulivet och dina gamla vänner?

– Jag var bara intresserad av att köpa ett hus på fem tusen kvadratmeter för att ta folk med mig. 18 sovrum, 37 badrum och sex kök. Jag sade ”visst ta med dem, de kan komma förbi” till alla. Jag hade så många människor omkring mig som också var skadade av sina upplevelser, säger Jackson.

expand-left helskärm 50 cent uppträder på Avicii Arena 2022.

”Borde inte vara här idag”

”Get rich or die tryin'” är upptempolåtar från start till mål, förutom r'n'b-flörten ”21 questions”, där 50 cent förklarar sin kärlek till en partner och ställer frågor som ”If I fell off tomorrow, would you still love me?” I videon bussas 50 Cent in till ett fängelse.

Varför var det viktigt att få med den låten på skivan?

– ”21 questions” var den enda låten som jag och Dr Dre grälade över. Han tyckte inte att den behövdes och sade att ”du behöver inte jaga efter den här publiken, de kommer till dig ändå”. Jag ville ändå göra en låt som lät som om det var från en r'n'b-artist, men med ett mer aggressivt innehåll.

Minns du tiden före ”Get rich or die tryin'”, och kunde du förutspå hur stor skivan skulle bli?

– Jag visste att den skulle bli framgångsrik, men jag var galen under den där tiden. Vi gjorde allt som man inte ska göra. Med tanke på hur vi betedde oss så borde vi inte vara här i dag.