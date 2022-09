Robbie Williams om nya albumet, drogmissbruket och livet som fyrbarnspappa

”Kommer aldrig bli vuxen på riktigt”

Publicerad: I dag 11.25

helskärm Robbie Williams.

Från rock’n’roll-liv till stabil fyrbarnspappa.

Robbie Williams liv har förändrats drastiskt de senaste åren.

– Lever jag på toppen dit kokain och testosteron tog mig? Nej, det gör jag inte. Saknar jag de dagarna? Ja, men jag saknar inte det som resultatet blev av det, säger han till Aftonbladet.

– Vart jag än åkte så exploderade arenorna. Det var elektriskt, energin vibrerade och det var otroligt.

Robbie Williams, 48, firar i år 25 år som soloartist. De 25 åren har bestått av toppar och dalar, succéer och skandaler, hyllningar och sågningar.

– Det är så svårt att summera allt på en så här kort stund om allt som hänt, hur det känts, vad det har fått mig att göra och tro på och hur jag har reagerat på det, säger världsstjärnan till Aftonbladet.

– Det är allt du någonsin hade kunnat föreställa dig och mycket mer.

Robbie Williams nya album

I dag släpper han albumet ”XXV”, ett album fullt av hans gamla hits i nya versioner. ”Angels”, ”Feel”, ”Let me entertain you” och ”Millenium” har den här gången spelats in tillsammans med en orkester.

– Jag tycker att det ger låtarna något viktigt, värdighet, det lyfter den musiken som var. Och jag får låta som en vuxen person, säger han och skrattar.

Han tillägger snabbt:

– Jag kommer aldrig bli vuxen på riktigt, men det är inte så läskigt som jag först trodde. Jag trodde att det skulle förstöra festen lite att bli pappa, men det som hänt är att det har gjort festen bättre.

helskärm Robbie Williams nya album.

Har fyra barn med Ayda Field

2010 gifte han sig med modellen och skådespelaren Ayda Field, 38. 2020 fick de sitt fjärde barn ihop.

– Jag satt i sängen häromdagen med min dotter, hennes ben över mina och hennes uppsatta hår, och så kände jag bara ”herregud jag älskar den här personen så himla mycket”. Det är en sådan gåva att få barn, säger Robbie Williams.

Genom Ayda och barnen har han för första gången fått uppleva äkta kärlek. När han inför det nya albumet spelade in låten ”Feel” igen fick låttexten en annan innebörd.

– Jag sjunger ”I just wanna feel real love in the home that I live in” (översatt till svenska: ”Jag vill bara känna äkta kärlek i det hem där jag bor”) och känner att det är precis det jag har.

Drogmissbruk och depression

Robbie Williams har tidigare varit öppen med att han haft ett drogmissbruk och lidit av depression.

– För någon som går igenom det här med psykisk ohälsa är att säga att man mår okej ett mirakel.

– Jag känner mig okej och ibland känner jag mig glad. Ibland känner jag mig till och med förväntansfull inför framtiden och mina framtidsplaner. Lever jag på toppen dit kokain och testosteron tog mig? Nej, det gör jag inte. Saknar jag de dagarna? Ja, men jag saknar inte det som resultatet blev av det.

helskärm

Hans drogproblem var bland annat det som splittrade honom från pojkbandet Take that, där han började sin karriär. Skandalerna och turerna kring bandet har varit många genom åren, och trots att Robbie Williams ofta fått skulden för att de splittrades så är det han som lyckats bäst med sin solokarriär.

– Jag går inte omkring med bröstet ute och tänker ”ja, jag gjorde det”. Allt i min karriär har varit en lättnad, det har varit svårt att hitta någon form av självkänsla eller känna att man uppnått något. Det har mest varit att ”tack gode gud att detta hände mig och inte någon annan” för att det finns ingen som hade klarat av att leva som jag gjort, säger Robbie Williams.

Han har ingen ont att säga om de andra medlemmarna i Take that, tvärtom.

– Jag vill inte att något dåligt ska hända dem vare sig det gäller hälsa eller karriär. Jag hade älskat om Gary Barlow fick en liknande karriär som mig, säger han.

– Men jag gillar att vara en nivå över honom, viskar han sedan och brister ut i skratt.

”Skitjobbigt”

Det är tack vare sin strålande solokarriär han nu kan släppa ett album fullt av gamla listettor och världshits. Jobbet med att ta fram albumet blev dock tuffare än vad Robbie Williams hade tänkt sig.

– Ska jag vara ärlig med dig? Det var skitjobbigt. Det är 29 låtar. Oavsett vad man känner för dem, att stirra ned i den där tunnan med 29 låtar som du måste spela in... Det är inget du är glad över, säger Robbie Williams.

– Också, att lyssna på sin egen röst i flera timmar. Prova att gör det och berätta sedan hur du känner.

Han jämför arbetet med att producera albumet med att gå till gymmet.

– 90 procent av alla gillar inte att gå till gymmet, men de gillar hur det känns efteråt, säger han och påpekar att han ändå älskar hur slutversionen av albumet blev.

helskärm Robbie Williams på scen i Budapest 2018.

En framtid – utan musik

Nu när han inte längre tampas med drogmissbruk och depression dagligen kan han för första gången på länge drömma om framtiden. Han vill bland annat äga ett produktionsbolag och producera en egen talangshow.

Men musiken nämner han inget om när han pratar om sina framtidsplaner.

Har du tröttnat på musik?

– Nej, inte tröttnat på musiken. Men jag är orolig över att min kropp inte ska klara det jag begär av den nu när jag blir äldre. Jag vill inte behöva lita på mitt dagliga jobb för att jag ska kunna leva den livsstil jag blivit van vid. Jag har också en familj att försörja. Jag har uppnått det där att vara på toppen och jag är inte där längre, det är jag medveten om. Jag vill tillbaka till toppen, fast på ett annat sätt, ett nytt sätt som fungerar för mig där jag är nu i livet.