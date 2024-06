Från ”Euphoria” till överklasskille i ”Saltburn”

Stjärnan: ”Jobbar så mycket jag kan”

Publicerad 2023-12-25

email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Efter sina roller i tv-serien ”Euphoria” och bioaktuella ”Priscilla” har Jacob Elordi blivit ett av filmvärldens hetaste namn.

Nu spelar han en eftertraktad överklasskille i ”Saltburn”.

Skrikande fans följer honom överallt men själv försöker Jacob Elordi, 26, att hålla sig borta från uppmärksamheten så mycket som möjligt.

– Jag jobbar så mycket jag kan. Det ger mig lugn och ro. Jag upplever egentligen inte någon skillnad, berättar han i ett videosamtal från Australien.

Där befinner han sig för att göra tv-serien ”The narrow road to the deep north”. Den utspelas under andra världskriget och sägs skildra ”krigets brutalitet och det omöjliga med kärlek”.

Vid samtalet är det sen kväll i Sverige och tidig morgon i det land där han föddes 1997. Efter teater- och filmroller i hemlandet flyttade han till USA för att jobba vidare på karriären. Genombrottet kom med rollen som den manipulerande Nate i TV-serien ”Euphoria”. Serien innebar genombrottet inte bara för Jacob Elordi utan också för bland annat Zendaya, 27, och Sydney Sweeney, 26.

– Sam Levinson, som skapade serien, såg något speciellt i var och en av oss. Jag är 26 nu, jag var 19 när jag började med ”Euphoria” och fick möjlighet att växa med serien. Det var som en skådespelarskola, som jag är oerhört tacksam att jag fick vara med om.

expand-left helskärm Jacob Elordi fick sitt genombrott med en roll i "Euphoria". Arkivbild.

Lärde sig överklassengelska

När Elordi flyttat till USA jobbade han med att bli av med sin australiska dialekt för att i stället tala amerikansk engelska. Häromåret fick han ställa om igen, då för att lära sig brittisk överklassengelska för rollen i Emerald Fennells ”Saltburn”, aktuell nu på Amazon Prime.

– Jag hade en rätt bra koll på hur det skulle låta, men jag hade två bra språklärare också som fick mig att hitta den rätta accenten.

I ”Saltburn” spelar han Felix, son i en rik överklassfamilj, som på universitetet i Oxford lär känna den fattige Oliver och bjuder hem denne till familjens slott, något som får oväntade konsekvenser. Elordi har själv en arbetarklassbakgrund, hur gjorde han för att hitta sin bortskämde överklassyngling? Han skrattar.

– Jag gick faktiskt på privatskola i Australien när jag växte upp, så jag hade en liten inblick i det systemet. Sen tillbringade jag veckor i London innan vi filmade, jag bodde i Chelsea, jag talade med personer från den miljön och lärde känna den världen. Men det är oerhört stor skillnad mot hur jag växte upp.

expand-left helskärm Jacob Elordi på premiären av "Saltburn". Arkivbild.

Vill framkalla känslor

Rollen i ”Saltburn” lockade honom eftersom han ville arbeta med Emerald Fennell, och han instämmer ”till hundra procent” med henne när hon säger att det är bättre att göra en film som provocerar, även om det kan ge negativa reaktioner.

– Jag vill att publiken ska känna något. Det finns inget värre än att göra något som folk är likgiltiga inför.

arrow Läs mer om Guldbaggens publikpris och de nominerade filmerna här.