Lasse Wellander är död – blev 70 år

Spelade gitarr med ABBA och Vikingarna

Musikern dog på långfredagen efter en tids sjukdom.

Det meddelar hans familj via sociala medier.

helskärm Gitarristen Lasse Wellander tillsammans med Benny Andersson.

Musikern och musikproducenten Lars-Ove Wellander är död. Det meddelar hans familj via Facebook, som berättar att han dog efter en kort tids sjukdom.

”Det är med obeskrivlig sorg vi måste meddela att vår älskade Lasse har somnat in. Lasse blev nyligen sjuk i vad som visade sig vara spridd cancer och tidigt på långfredagen gick han stilla bort, omgiven av sina närmaste.”

De fortsätter:

”Du var en fantastisk musiker och ödmjuk som få, men framför allt var du en underbar make, pappa, bror, farbror och farfar. Snäll, trygg, omtänksam och kärleksfull... och så mycket mer, som inte går att beskriva i ord. Ett nav i våra liv, och det är ofattbart att vi nu måste leva vidare utan dig. Vi älskar och saknar dig så.”

Göteborgs-Posten har varit i kontakt med Lasse Wellanders sambo, som hänvisar till Facebookinlägget.

helskärm Lasse Wellander (t.h) tillsammans med Björn Ulveus (I mitten).

Spelade gitarr i ABBA och Vikingarna

Lasse Wellander var länge gitarrist med ABBA. Han spelade med gruppen –både i studion och på flera turnéer från 1970-talet och framåt.

Musikern var också med på Chess-projektet, soundtracken till filmerna Mamma Mia och Mamma Mia! Here We Go Again samt ABBA-albumet Voyage, utgivet i November 2021.

Förutom ABBA har Wellander spelat gitarr med flera stora namn.

När han var 16 år började han spela i Peps Perssons grupp Blues Quality.

på 1980-talet spelade musikern i Zkiffz, med Björn Skifs i spetsen, samt med Low Budget Blues Band med Mats Ronander och Little Mike Watson som frontmän.

2004 gjorde Wellander ett inhopp i Vikingarna, under dansbandets avskedsturné.

helskärm Wellander (t.v) spelade tillsammans med ABBA under många år.