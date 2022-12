Terry Hall dog i cancer enligt bandkollegan

Fick ta avsked på telefon: ”Det var tufft”

Av: TT

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Terry Hall, sångare i The Specials, blev 63 år.

Kort före sin död fick Terry Hall, sångare i ska-bandet The Specials, en cancerdiagnos, uppger BBC.

Bandets basist Horace Panter berättar att Hall först trodde att han hade magsjuka men att det visade sig vara cancer i bukspottskörteln.

The Specials skulle ha spelat in ett nytt album så sent som i november men Terry Hall insjuknade och visade sig ha cancer som hade spridit sig från bukspottskörteln till levern. I början gick behandlingarna bra, enligt Panter, men i början av december blev Terry Hall svagare.

Panter blev avrådd från att ta avsked på sjukhuset men Terry Halls fru arrangerade ett avsked på telefon. ”Det var tufft”, berättar Panter för BBC.

Barry Ashworth, sångare i Dub Pistols, uppger för radiostationen LBC, att Terry Halls sista ord blev dem som han brukade använda när han avslutade konserter: ”Love, love, love”.