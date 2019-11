Timbuktu

Timbuktu förlorar mot Sverigedemokraterna

Tvingas betala SD:s rättegångskostnader

avTorbjörn Ek

28 november 2019 11:02

Timbuktu förlorar mot Sverigedemorakterna.

Partiet gjorde inte fel när de prydde valaffischer med texten ”Alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön”.

Nu tvingas artisten att betala partiets rättegångskostnader.

Tingsrättsförhandlingen mellan Jason ”Timbuktu” Diakité, 44, och Sverigedemokraterna var över på en dag. Nu, tre veckor senare, meddelar Stockholms tingsrätt att man går på Sverigedemokraternas linje.

Tingsrätten skriver i domen:

”Enligt domstolen uppvisar titeln ’Alla vill till himmelen men ingen vill dö’ respektive textavsnittet ’Alla vill till himmelen men få vill ju dö’ inte sådan originalitet och individuell särprägel att de bedöms ha verkshöjd. Något upphovsrättsligt skydd föreligger därför inte för titeln och textavsnittet avgränsade från låten i övrigt.”









1 av 3 | Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN Lili Assefa och Jason Diakité alias Timbuktu under rättegången mot Sverigedemokraterna i Stockholms tingsrätt.

Tvingas betala 275 000 kronor

Timbuktu och musikförlaget Universal music publishing förlorar mot Sverigedemokraterna och måste också, enligt tingsrättens dom betala partiets rättegångskostnader på totalt 275 400 kronor.

Timbuktu stämde Sverigedemokraterna i Stockholm för att under valrörelsen 2018 ha använt hans albumtitel och låttext ”Alla vill till himmelen men ingen vill dö” på affischer där budskapet förlängts till ”Alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön”.

Timbuktu fick en jättehit med ”Alla vill till himmelen men ingen vill dö” 2005 och belönades också med en Rockbjörn för årets bästa låt.

Snarlik textrad i tidigare musikverk

Tillsammans med musikförlaget Universal publishing har han hävdat att Sverigedemokraterna gjort ett medvetet intrång i upphovsrätten eftersom Timbuktu är en uttalad meningsmotståndare mot partiet. Under rättegången hävdade Sverigedemokraternas advokat att frasen inte är tillräckligt originell för att uppnå verkshöjd, att den och liknande fraser har använts av andra artister och att meningen därför inte kan anses vara upphovsrättsligt skyddad.

I domen konstaterar också tingsrätten att snarlika uttryck använts i musikverk tidigare, exempelvis av Loretta Lynn som sjöng “Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die” 1965 och Peter Tosh som sjöng “Everybody want to go to heaven but nobody wants to die” 1977. Man lägger också vikt vid Sverigedemokraternas påpekande att Loretta Lynns musikverk översatts till svenska i en inspelning med Ewa Roos 1967 med textraden: “Alla här på jorden vill till himlen men ingen vill ju dö”.

Universal: ”Väldigt beklagligt”

Jason ”Timbuktu” Diakité skriver på Instagram om domen:

”You win some and you lose some och i detta fallet beklagar jag Patent- och Marknadsdomstolens beslut. För mig är det viktigt att stå upp för det jag tror på, det är min övertygelse. Tack för allt stöd”.

Nöjesbladet har sökt artisten, men han vill inte kommentera ytterligare.

– Det var väldigt beklagligt förstås, vi hade väntat oss nåt helt annat, säger Universal music publishings vd Martin Ingeström som tog emot tingsrättens besked tillsammans med Diakité på torsdagsförmiddagen.

– Jason är ju väldigt förknippad med låten och naturligtvis kände SD till låten väldigt väl och vem som låg bakom den, så för oss var det ganska självklart att de använde titeln i ett syfte på grund av att det var en känd titel och att det var just Jason.

Har ni bestämt er för om ni kommer överklaga domen?

– Vi har inte hunnit läsa domen i sin helhet ännu, den är ganska omfattande, så det ska vi göra innan vi tar ställning till om vi ska gå vidare eller inte, , säger Ingeström.

SD:s advokat: ”En stark dom”

Sverigedemokraternas advokat Niclas Karlsson är nöjd med domen:

– Min klient är nog väldigt nöjd, jag har inte pratat med dem ännu men domskälen ligger i linje med vår huvudsakliga argumentering. Det är tillfredsställande att domstolen har tänkt och tyckt som oss.

Han tror inte på ett överklagande.

– Tingsrätten har avfärdat deras argumentering och var väldigt tydliga så jag har svårt att se att de skulle ha något för ett överklagande. Det kan också konstateras att domstolen var enig, det var tre domare och ingen har tyckt något annorlunda så det är en väldigt stark dom, säger Sverigedemokraternas advokat Niclas Karlsson.

