Mikael Persbrandts ilska – hotar att lämna ”Expeditionen”

”Vill inte ha de här idiotiska tältlägren”

avRasmus Karlsson

21 november 2019 15:42

Mikael Persbrandt hotar att lämna ”Expeditionen”.

Han vill inte tälta när det finns sovplatser inomhus.

– Styr om produktionen eller så sticker jag, säger Persbrandt i programmet.



1 av 2 | Foto: TV4 Mikael Persbrandt.

Skådespelaren Mikael Persbrandt, 56, vill inte tälta i onödan och hotar att lämna ”Expeditionen” under torsdagens avsnitt.

Persbrandt är trött efter en lång vandring och i en kortare paus andas han ut ordentligt.

– Så jävla hög puls nu. Jag hade 160 i puls i uppförsbacken. Det är inte behagligt alltid. Mådde lite illa och kunde inte knappt äta, säger han i programmet.

Persbrandt hotar att lämna

När deltagarna kommer upp till stugan som varit deras delmål ställer expeditionsledaren Johan Ernst Nilson frågan till Persbrandt:

– Är du så pass sjuk att du inte kan fortsätta?

– Nej, jag vill sova inomhus tills vi behöver fälla upp tält, svarar skådespelaren och fortsätter:

– Jag vill inte ha de här idiotiska tältlägren. Punkt slut. Styr om produktionen eller så sticker jag.

”Trött och känt sig sjuk”

Josefine ”Little Jinder” Jinder, 31, börjar nynna på låten ”Always look on the bright side of life” och påpekar att Persbrandt varit trött under vandringen.

– Micke kom ut och sa: ”Nu har jag hotat med att hoppa av om jag inte får sova här inatt” säger hon och fortsätter:

– Han är ganska trött och har känt sig sjuk. Han har haft hög puls när vi gick hit och känner starkt att idén att öva på att tälta bredvid nån form av lite bekvämare alternativ inte fungerar, då sattes det igång en diskussion, säger hon i programmet.

Nöjesbladet har sökt Mikael Persbrandt.

”Expeditionen” visas torsdagar klockan 21.00 i TV4 och TV4 Play.

