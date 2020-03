Anne-Lie Rydé tvingas ställa in sin medverkan Bingolotto

”Landade handlöst rakt på ansiktet”

avRasmus Karlsson

Publicerad: 05 mars 2020 kl. 23.05

Uppdaterad: 05 mars 2020 kl. 23.32

Anne-Lie Rydé tvingas ställa in sin medverkan i TV4:s ”Bingolotto”.

Artisten svimmade och ramlade otäckt på ansiktet.

”Det känns helt enkelt inte bra att ställa sig framför kamerorna i Sveriges vassaste tv-program och se ut som en halstrad råbiff i fejset”, säger hon via Bingolottos presskontakt John Sarafian.

På söndag är det internationella kvinnodagen och TV4:s ”Bingolotto” ville ha med flera kvinnliga artister. En av dem var Anne-Lie Rydé, 63. Men nu tvingas hon ställa in sin medverkan efter att hon skadat sig illa.

”Självbevarelsedrift och en viss yrkesrelaterad fåfänga gör att jag tyvärr måste ställa in min medverkan i Bingolotto ikväll. Efter ett kraftigt blodtrycksfall i förra veckan svimmade jag och landade handlöst rakt på ansiktet, som sedan dess har antagit alla möjliga spännande former och färger”, säger hon via ”Bingolottos” presskontakt John Sarafian.

Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT NYHETSBYRÅN Anne-Lie Rydé tvingas ställa in ”Bingolotto”.

Ska välta studion

Artisten fick en lättare hjärnskakning och nu ska hon vila sig i form fram till den 5 april då hon ska vara med i stället.

”Då lovar jag att dyka upp med anletsdragen på plats och intentionen att välta studion tillsammans med Mattias Bylunds eminenta rockorkester” säger hon.

”Bingolottos” presskontakt John Sarafian tycker att beskedet är tråkigt samtidigt som han förstår henne.

”Anne-Lie är en fantastisk artist som vi gärna ville ha med i programmet. Men självklart flyttar vi hennes medverkan om hon så önskar och det blir då i stället den 5 april. Vi fick beskedet av Anne-Lies management efter det hänt och vi beklagar och hoppas hon snabbt blir bättre”, skriver han i ett sms.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Sonja Aldén ersätter Anne-Lie Rydé i söndagens ”Bingolotto”.

Hon ersätter: ”Fantastiskt artist”

Den rutinerade Sonja Aldén, 42, hoppar in som artist i stället på söndag, ett val Sarafian är nöjd över.

”Som tur var kunde Sonja Aldén nu på söndag som också är en fantastiskt artist. Vi ville ha kvinnliga artister med i söndagens program med tanke på att det är Internationella kvinnodagen, så därför är även trion The Hebbe Sisters inbokade och kör ett nummer”, skriver han.

