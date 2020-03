Sami Jakobsson varnas i ”Big brother” efter nedvärderande ordet

avNatalie Demirian

Publicerad: 10 mars 2020 kl. 23.16

Sami Jakobsson använde det nedlåtande ordet ”zigenare” i ”Big brother”.

Nu varnas han.

”Vi har kommit fram till att utfärda en skarp varning”, skriver Joel Bendrik, exekutiv producent, i ett sms.

Det var när Sami Jakobsson, 25, satt och skalade ett ägg i ”Big brother”-köket som han plötsligt till ägget säger på finska: ”Satana perkele ägg mustalainen”.

Meningen översätts på svenska till ”Satans jävla ägg zigenare”.

Att Sami Jakobsson använde ordet ”zigenare”, ett nedvärderande uttryck för romer, är något som TV4-programmets tittare reagerat på i sociala medier och som Aftonbladets läsare har hört av sig om.

Jämförs med judekränkning

Flera menar att Sami Jakobsson borde kastas ut ur huset på samma sätt som Isabel Pereira och Kim Kamal fick lämna ”Big brother” efter att ha uttryckt sig kränkande om judar.

”Vi har gått igenom det som sagts och utfärdat en skarp varning till Sami”, skriver Joel Bendrik, exekutiv producent för ”Big brother”, i ett sms.

Sami (i mitten) blir irriterad när han skalar ägg i köket.

Varför blir Sami inte diskad?

”Vi har kommit fram till att utfärda en skarp varning efter att ha gått igenom vad som sagts. Det här är Samis första individuella varning”.

Det här är inte första gången som deltagaren är i blåsväder.

Sami Jakobsson har ett mörkt förflutet med högerextrema åsikter. På sin kropp har han tidigare haft tatueringar med nazisymboler, men har i dag tatuerat över dem.

TV4 har försvarat sitt beslut med att låta deltagaren stanna kvar i ”Big brother” för att han tydligt tagit avstånd från rasism och högerextremism.

Foto: TV4 Sami Jakobsson

”Står inte för sådana åsikter”

Förra året intervjuades Sami Jakobsson av Aftonbladet i samband med dokumentären "Raggarjävlar", där han kopplades ihop med flera högerextrema symboler.

– Vi började spela in 2016. Under de här åren som vi har spelat in har jag funnit min väg i livet. Så jag döljer inget. Jag står för mina skelett i garderoben som jag anser att det är i dag. Vissa håller fortfarande på med sådant här medan andra inte gör det. Jag hade på mig det här då. Men jag står inte för sådana åsikter, sa han då.

