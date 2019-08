Dwayne ”The Rock” Johnson och Lauren Hashian har gift sig

Avslöjade nyheten på Instagram

avAlex Hartelius

1 av 2 | Foto: Magnus Sundholm Dwayne ”The Rock” Johnson.

Dwayne ”The Rock” Johnson och Lauren Hashian har gift sig.

Bröllopet ägde rum på Hawaii – med en fin solnedgång som bakgrund.

Iklädd en vit skjorta och vita byxor sa skådespelaren Dwayne ”The Rock” Johnson, 47, och musikproducenten Lauren Hashian, 34, ”ja” till varandra.

Bröllopet ägde rum på Hawaii och på Instagram visade paret upp bröllopslyckan, som förevigades med en kyss och en vacker solnedgång som bakgrund.

Johnson och Hashian började träffades första gången 2006 och började dejta året efter. Tillsammans har de döttrarna Jasmine, 3, och Tiana, 16 månader.

”En lycklig jävel”

Bröllopet blir Dwayne ”The Rock” Johnsons andra. I tio år var han gift med filmproducenten Dany Garcia, som han har dottern Simone, 18, tillsammans med. De skilde sig 2007.

I en tidigare intervju med People har Johnson sagt vilken tur han haft som fått uppleva sann kärlek två gånger i sitt liv.

– Jag var så lyckosam som fick bli kär en gång. Att bli kär igen? Det är svårt att bli när man är i min position. Jag är en lycklig jävel, sa han då.

Dwayne ”The Rock” Johnson är just nu aktuell i ”Fast and the furious: Hobbs and Shaw”, där han spelar rollen som den förre detta agenten Hobbs.

