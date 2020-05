Chockbeskedet: Tvingas ut innan finalen

avAlex Hartelius/Meter

Publicerad: 15 maj 2020 kl. 15.16

Fyra deltagare är kvar i ”Big brother” 2020.

Men finalen rymmer bara tre platser – och på fredagen kommer en tvingas lämna.

– Oh my lord. Där kom tvisten, sa Sami Jakobsson.

Mergim Feka, Jasmine Armstrong, Sami Jakobsson och Lennie Hansson blev på måndagen klara för finalveckan, efter att Frida Skoglund fått lämna programmet.

Men alla fyra kommer inte att gå hela vägen till final. På torsdagen meddelade "Big brother” att en av dem tvingas lämna redan på fredagen.

Då hade deltagarna precis biktat sig och berättat om lyckan att vara i final.

– Oh my god, oh my god, sa Jasmine Armstrong.

Foto: TV4 Mergim Feka och Jasmine Armstrong är chockade efter beskedet.

”Trodde på lyx”

Den lyxiga och harmoniska stämningen byttes genast ut mot en mer nervös. Efter beskedet gick deltagarna in i bikten på nytt.

– Vi trodde på lyx och att vi var i final, vi biktade oss om det och sen fick vi in ett brev om att en ska lämna i morgon, sa Mergim.

”Big brother” sänds tisdag till söndag 19.00 och måndagar 21.00 på Sjuan, TV4 Play och Cmore. Det sänds även dygnet runt på Cmore.

”Big brother Inifrån” är ett samarbete mellan Aftonbladet och Meter/TV4, läs mer om det här.

Foto: TV4 Sami Jakobsson, Lennie Hansson, Jasmine Armstrong och Mergim Feka biktar sig.

Publicerad: 15 maj 2020 kl. 15.16