Kriminalmästaren kan få dig att gråta

Den här förstaraden:

”Ingen vet hur schimpansen fick tag på revolvern.”

Försök att inte läsa vidare efter den.

Meningen är skriven av författaren Don Winslow.

Den stora gåtan i novellen ”The San Diego zoo” är hur fan apan kunde hitta en puffra.

Hur ska polisen får ner den lurviga gynnaren från trädet? Och vilka är ansvariga för beväpnade apor på ett zoo?

”The San Diego zoo” är definitivt den roligaste delen i nya novellsamlingen ”Broken”.

66-åringen från Kalifornien är mest känd för sina tunga böcker om mexikanska knarkkriget som ”The power of the dog” och ”The cartel”. I Sverige har också snutromanen ”Styrkan” fått viss uppmärksamhet.

”Broken” är något annat, en samling av långa noveller som löst hänger samman. Ett ord återkommer i varenda berättelse: ”broken”. Någonting har gått sönder.

Den som aldrig har läst Winslow kanske inte ska börja här. För den som har läst allt är boken däremot ett måste.

Den känns på sätt och vis som Winslows motsvarighet till Bob Dylans ”The bootleg series” och Bruce Springsteens ”Tracks”. Outtakes och sidospår som inte blev en bok, eller kapitel som ströks.

Långnoveller är sällsynta. Texterna har varken novellens kortfattade begränsningar eller romanens utrymme. Ännu färre har lyckats behärska formatet. Men ”Broken” är lika lyckad som Dennis Lehanes ”Coronado” och Stephen Kings ”Hjärtan i Atlantis”.

Precis som i Kings fiktiva version av Maine bygger Don Winslow en egen litterär värld i sydvästra USA. Flera karaktärer återvänder från tidigare och mindre kända verk som ”The winter of Frankie Machine”, ”The Dawn Patrol”, ”Savages” och ”The death and life of Bobby Z”.

Tvivlar dessutom starkt på att vi har läst det sista om nya bekantskaper som oförglömliga kommissarien Lou Lubesnick.

Att han inte gillar Trump kan vara största underdriften

I början av allting som Don Winslow skriver undrar man var man har läst det förr. I ”Broken” tillägnas också flera av berättelserna till förebilder och hjältar som Steve McQueen, Raymond Chandler och Elmore Leonard.

Men vänta bara.

Väldigt få bygger sina storys med samma hastighet. Man läser inte Don Winslow utan faller genom texten, snabbare och snabbare och snabbare.

Att Winslow inte gillar Donald Trump kan vara den största underdriften år 2020. Han hatar framför allt de amerikanska fånglägren vid mexikanska gränsen där flyktingbarnen slits bort från sina föräldrar och förvaras i burar.

Sista novellen ”The last ride” påminner mer om ett debattinlägg. Ilskan i och mellan raderna är blodisande.

I varenda novell tittar Don Winslow på ett trasigt hemland. Det är särskilt tydligt när gränsvakten Cal Strickland ber allting att dra åt helvete. Han ”kidnappar” ett fängslat flyktingbarn för att hjälpa henne att hitta sin mamma.

Hans sista, mänskliga och desperata gärning är en western med en sorgsen John Wayne i huvudrollen.

Don Winslow brukar slå andan ur läsaren.

I ”Broken” får han dig att gråta.

