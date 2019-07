Icona Pop når ett nytt lågvattenmärke i ”Allsång på Skansen”

Ta mig tillbaka till 2013 när de fortfarande var coola

NÖJE 30 juli 2019 23:03

Icona Pop har nått ett nytt lågvattenmärke.

För sex år sedan uppträdde duon på Billboard Music Awards – nu gör de ”Allsång på Skansen”.

Rädda dem, någon.

Jag borde ha anat det när de var med i ”Så mycket bättre” 2017. Det var liksom bara början av förfallet för Icona Pop. De har gått från att uppträda på Billboard Music Awards, besöka David Letterman och intervjuas av BBC Radio 1 till att dela scen med Eurovision-vinnaren Duncan Laurence.

Stockholmstjejerna peakade för drygt sex år sedan med sin dunderhit ”I love it”. Den var med i HBO-serien ”Girls” och har hundramiljontals fler streams än alla deras andra låtar. Allt tack vare artisten Charli XCX som skrev den trallvänliga succén.

Men nu har det vänt. År 2019 tar Icona Pop gladeligen emot en inbjudan till ”Allsång på Skansen”.

Liknar en fest i ett svenskt radhusområde

Det mest oroväckande är publikens varma mottagande av popduon. De ställer sig upp. Tjoar och tjimmar. Klappar händerna. Är det här de hör hemma nu? På vad som liknar en fest i ett svenskt radhusområde.

Deras senaste singel ”Next mistake” påminner dessutom mer om Alcazar-disco än modern pop. Ett knarkigt och Lena Dunhamskt New York känns väldigt långt borta.











1 av 4 | Foto: NILS PETTER NILSSON Icona Pop i ”Allsång på Skansen”.

Resten av allsångsgänget jobbar på. Orup passar konceptet som handen i handsken och sjunger om hundar, städer och ensamhet i en perfekt loop.

Maxida Märak har blivit folklig på riktigt och Duncan Laurence, äh, jag orkar inte ens prata om hans tomma blick. Men mezzosopranen Adrian Angelico – oj, där snackar vi en otrolig kraft och uttrycksfullhet!

När jag minst anar det ska ståhejet avrundas med en påfågel

Kvällens program är egentligen alldeles för spretigt. Det känns som att jag har hamnat i matkoma efter ett knytis-julbord. Jag kastas hit och dit mellan olika genrer och när jag minst anar det ska ståhejet avrundas med en påfågel.

Ja, Sanna Nielsen skrudar alltså om till en ljuslila kreation med fjädrar. Det verkar också gömma sig lite glitter där någonstans under allt fjun. En man i publiken håller upp skylten ”Sanna, Sveriges Céline Dion”. Äh, nu får vi lugna ner oss lite.

Det skriks ”yeah” och ”are you ready for the time of your life?”. Nej, verkligen inte. Ta mig tillbaka till 2013 när Icona Pop fortfarande var coola.

avEffie Karabuda

30 juli 2019 23:03