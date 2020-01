Neil Peart död – blev 67 år gammal

Natalie Demirian

Publicerad: 10 januari 2020 kl. 22:21

Uppdaterad: 10 januari 2020 kl. 22:37

Neil Peart är död.

Den kanadensiske trummisen och låtskrivaren blev 67 år gammal.

Dödsorsaken är hjärncancer.









1 av 3 | Foto: AP Neil Peart var trummis i rockbandet Rush.

Neil Peart var låtskrivare och trummis i det progressiva rockbandet Rush.

Han gick bort i Santa Monica, Kalifornien, den 7 januari i hjärncancer, något han hade kämpat mot i tre år. Det bekräftar Elliott Mintz, en talesperson för Peart-familjen, till Rolling Stone. Även en representant för bandet har bekräftat dödsfallet.

Med i Hall of fame

Neil Peart ansågs vara en av de bästa trummisarna i rockhistorien och var, utöver musiken, också författare.

Han anslöt sig till Geddy Lee och Alex Lifeson i Rush 1974, där hans trumspelande och låttexter hjälpte Rush till stor framgång.

Trion fick ta plats i Canadian music hall of fame 1994. Långt senare, 2013, fick de även ta plats i Rock and roll hall of fame i Los Angeles, USA.

Blev 67 år

Han gjorde den sista turnén med bandet 2015 innan han gick i pension för att tillbringa mer tid med sin fru Carrie Nuttall och deras dotter Olivia.

Under 2018 berättade Alex Lifeson att Rush skulle lägga ner.

Neil Peart blev 67 år gammal.

