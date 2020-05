John Lundvik vann ”Let’s dance” 2020: ”Våga drömma”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 29 maj 2020 kl. 22.56

Uppdaterad: 29 maj 2020 kl. 23.48

John Lundvik och Linn Hegdal vinner ”Let’s dance” 2020 och glasskon.

Artisten är märkbart berörd efter vinstbeskedet.

– Skon är det största beviset man kan få för den här resan. När jag träffade Linn för första gången kunde jag inte gå två steg höger och två steg vänster, säger han till Aftonbladet.

John Lundvik, 37, och Linn Hegdal, 24, är överlyckliga efter sändningen. Båda två säger att de var väldigt nervösa inför finalen.

– Det kändes som att vi satte nummer efter nummer, vilken final vi gjorde. Sedan ropade de upp John och Linn och det kändes helt sjukt. Jag kan inte ens berätta för dig hur glad jag är, säger Linn Hegdal.

John Lundvik säger att det kändes fantastiskt att lyfta glasskon.

Foto: Annika Berglund/TV4 John Lundvik och Linn Hegdal, vinnare av ”Let’s dance” 2020.

– Skon är det största beviset man kan få för den här resan. När jag träffade Linn för första gången kunde jag inte gå två steg höger och två steg vänster. Men hon ställde också frågan till mig om hur mycket jag vill det här och hur mycket tid jag vill lägga ner. Då sa jag att jag vill se hur långt hon kan få mig att gå, säger han.

Lånar ut glasskon

Den tidigare Melodifestivalvinnaren sa i sändningen att Anders Svenssons dotter Juni skulle få låna glasskon om han skulle vinna, eftersom Juni gärna ville att hennes pappa skulle dansa hem skon när hon var med i semifinal-avsnittet.

John Lundvik tänker hålla det löftet.

– Det har jag lovat henne. Jag är en man av mina ord. Sedan är vi mitt i en flytt och håller på med en massa kartonger hemma. När vi får barn i augusti så tar vi tillbaka den!

Trodde du att du skulle vinna?

– I dag hade jag och Linn en känsla efter finalnumret i logen, vi tittade på varandra och sa ”det här kan hända va?”. Då sa vi båda att ja, det känns så i magen. Men när vi sågs första gången var det fokus på att försöka ta sig till program tre!

Hur ska ni fira?

– Nu blir det all in! Vi har varken kunnat festa eller vara uppe sent på grund av våra morgonträningar. Men i morgon är det ingen träning så i kväll är det all in, punkt slut!

Sussie: ”Världens gladaste”

Skådespelaren och komikern Sussie Eriksson, 57, och Calle Sterner, 31, kom på en andraplats i finalen.

– Jag är världens gladaste tvåa. Jag och Calle har haft så sjukt kul i kväll, säger Sussie Eriksson.

Calle Sterner håller med.

– Vi är verkligen världens gladaste tvåor. Det var härligt att stå i en final där båda kändes värdiga och att vem som helst kunde vinna.

– John och Linn är så fantastiska och de har varit så duktiga verkligen, säger Sussie Eriksson.

