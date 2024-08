Låtarna som ingen Swiftie vill höra under Sverigespelningarna

Hitsen som Aftonbladets läsare ser fram emot på Friends arena

Publicerad 2024-05-18

Taylor Swift har tagit Sverige med storm.

Under sin första konsert spelade hon 46 låtar och höll på i över tre timmar.

Men vilka låtar såg fansen mest fram emot? Och vilka ville de inte höra?

Inför Taylor Swifts, 34, första konsert i Sverige fick Aftonbladets läsare rösta på vilken låt de såg mest fram emot att höra under kvällen.

I skrivande stund har närmare 30 000 personer röstat och det finns låtar som fansen absolut vill se världsstjärnan framföra.

På förstaplats ligger ”Cruel summer” som har fått tio procent av rösterna. Tätt inpå är ”Love story” som nio procent av läsarna allra helst vill höra. Åtta procent har ”Shake it off” som sin favoritlåt, även ”All too well” tio-minuters versionen är en favorit bland Aftonbladets läsare.

Låtarna ingen vill höra

Men det finns även de låtar som noll procent ser fram emot att höra. Till fansens glädje är det ”So high school” som Taylor brände av snabbt efter ”But daddy I love him” under fredagens konsert.

Den andra är ”LOML”, vilket är en låt som faktiskt inte ens spelades under konserten. Både ”LOML” och ”Paris” var Taylor Swifts överraskningslåtar i Paris där hon kickstartade Europaturnén.

I Sverige spelade hon i stället ”I think he knows”/”Gorgeous” och ”Peter”.

