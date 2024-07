Eminem tokdissar Sean ”Diddy” Combs i nya albumet

Anklagar honom för att vara en våldtäktsman

Uppdaterad 18.47 | Publicerad 18.33

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Eminem håller inte tillbaka vad har tycker om Diddy.

I sitt senaste album kallar han honom för en våldtäktsman.

Och anklagar honom för att ha beställt mordet på Tupac.

Fredagen den 12 juli släppte Eminem sitt tolfte album ”The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”.

I låten ”Fuel” tokdissar han Sean ”Diddy” Combs, som sedan i höstas anklagats för flera grova sexuella övergrepp.

expand-left helskärm Eminem.

Eminem rappar:

”I’m like a R-A-P-E-R”, vilket på svenska betyder jag är en våldtäktsman.

Han fortsätter texten med: ”Got so many S-As (sexual assaults reds. anm.)”, och syftar på de sexuella övergrepp som Diddy står anklagad för.

expand-left helskärm Eminem.

Han gör dissen extra tydlig när han säger:

”Wait, he didn’t just spell the word ‘Rapper’ and leave out a P, did he?”, och menar att han medvetet stavade fel på ordet rappare för att det i stället skulle betyda våldtäktsman. De tre sista orden låter även exakt som om han sjunger P Diddy, vilket har varit Sean Combs smeknamn.

expand-left helskärm Sean ”Diddy” Combs.

Anklagas för att ha beställt mordet på Tupac

Rappstjärnan fortsätter med att säga att han inte försöker starta något bråk med Diddy, eftersom han ”kanske slår tillbaka som Keefe D gjorde”.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Duane ”Keefe D” Davis i rätten. 1 / 2 Foto: Steve Marcus / AP

Raden är en koppling till mordet på Tupac Shakur 1996, där Sean Combs anklagades för att ha betalat den utpekade gärningsmannen Duane ”Keefe D” Davis en miljon dollar, motsvarande över tio miljoner kronor, för att utföra dådet mot sin rival.

”Och det är det enda sättet du kan döda mig på”, rappar Eminem.