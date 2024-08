Fem punkter om stor­bråket mellan Kendrick Lamar och Drake

”Världen ville se blod”

Uppdaterad 2024-05-07 | Publicerad 2024-05-06

Världskända rapparna Kendrick Lamar och Drake bråkar inför öppen ridå och disslåtarna har avlöst varandra.

Men vad är det egentligen som pågår?

Här är fem punkter om rapparnas storbråk.

arrow Uppdatering 24057: Man skjuten utanför Drakes hus

1. Så började bråket

Det omdiskuterade hiphop-bråket startade när Drake och J.Cole i låten, ”First person shooter”, kallade sig själva och Kendrick Lamar för hiphoppens ”big three”, skriver Forbes. Men Lamar tog inte textraden som en hyllning, utan svarade med att rappa ”Fuck the big three, it’s just me”, på Future och Metro Boomins låt ”Like That”. Uttrycket kan ses som ett sätt att visa att Lamar inte vill vara med i Drakes och J.Coles påhittade ”gäng”, utan ser sig själv vara på en högre nivå.

2. Turerna fram och tillbaka

Rapparen J. Cole gav snabbt svar på tal och släppte låten ”7 Minute Drill” där han anklagade Lamar för att vara uppmärksamhetssökande och sa att hans senaste musiksläpp var tragiskt. Två dagar senare ångrade J.Cole sig och menade att han kände sig pressad för att ”världen ville se blod”.

Drake var inte sen att hoppa in i fejden. I låten ”Push ups” dissade han Lamars längd och hans samarbeten med Maroon 5 och Taylor Swift. Drake slänger även en känga mot andra artister som Rick Ross och The Weeknd.

Lamar och Drake har sedan dess släppt flera disslåtar riktade mot varandra. Nu senast i lördags släppte de båda rapparna varsin låt bara minuter efter varandra.

Lamar släppte låten ”Not like us” där han anspelar på Drakes påstådda umgänge med yngre kvinnor och kallar honom ”en certifierad pedofil”. Lamar antyder också att Drake har ett hemligt barn. Drakes låt ”Family Matters” påstår att Lamar inte är pappa till sin son och att han misshandlat sin ex-flickvän.

3. Andra artister lägger sig i

Rick Ross och Kanye West har också gett sig in i matchen och riktat sig mot Drake i sina låttexter. West gjorde en remix till ”Like That” med sin egen vers, där han kritiserade Drakes enorma avtal med Universal Music Group. Ross släppte en egen disslåt där han anklagar Drake för att ha opererat nästan och gjort ett ”rumplyft”.

4. Kendrick Lamar och Drakes relation

Drake och Lamars rivalitet sträcker sig över mer än ett decennium. De två hade en gång ett till synes vänskapligt förhållande och samarbetade flera gånger mellan 2011 och 2012. Men 2013 verkade relationen förändras när Lamar i Big Seans låt ”Control” utmanade Drake och flera andra rappare och sa att han ville ”mörda deras rykte”. Efterföljande åren menar fans att Lamar och Drake flera gånger skickat pikar till varandra i sina låtar.

5. Påverkar lyssningarna

Det omtalade storbråket har dock varit bra för affärerna, både Kendrick Lamars och Drakes låtar har hamnat i topplistorna på Spotify, skriver BBC.