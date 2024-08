Koranbränningar inför Eurovision i Malmö

Flera demonstrationer planeras

Publicerad 2024-05-02

En koranbränning har beviljats i Malmö inför Eurovision, rapporterar GP.

Samtidigt har det kommit in ytterligare ansökningar om att få bränna fler koraner.

En koranbränning kommer äga rum på Gustav Adolfs torg under fredagseftermiddagen. Ansökan har gjorts om att också få bränna koraner på lördag och söndag.

– Det är samma personer som genomförde en liknande opinionsyttring i Skärholmen under förra veckan, säger Per Engström, kommenderingschef för den nationella särskilda händelse som polisen har igång under Eurovisionveckan i Malmö, till GP.

Eurovision drar i gång på tisdag nästa vecka.

Två pro-palestinska demonstrationer är planerade till den 9 och 11 maj. Och en pro-israelisk manifestation den 9 maj.