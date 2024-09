Skådespelaren Maggie Smith död

Spelat många folkkära roller genom åren

Uppdaterad 16.00 | Publicerad 15.15

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Den legendariska skådespelaren Maggie Smith är död.

Hon är bland annat känd för sina insatser i ”Harry Potter”-filmerna och ”Downton Abbey”.

Hon blev 89 år gammal.

Den brittiska skådespelaren Maggie Smith är död, uppger hennes presskontakt för AP.

Skådespelarens söner Chris Larkin och Toby Stephens meddelar i ett uttalande att Smith dog på sjukhus tidigt under fredagsmorgonen.

”Det är med stor sorg vi meddelar att Dame Maggie Smith”, skriver de.

Vidare står det att Smith var omgiven av vänner och familj under hennes sista tid i livet.

”Hon lämnar efter sig två söner och fem älskade barnbarn som är förkrossade över förlusten av deras enastående mamma och farmor. Vi vill ta tillfället i akt att tacka den underbara personalen på Chelsea and Westminster hospital för deras omsorg och oändliga vänlighet under hennes sista dagar i livet”, skriver de vidare.

Slutligen tackar familjen för stödet de fått men ber om att få sörja i fred.

expand-left helskärm Maggie Smith i Harry Potter

Spelade McGonagall och Crawley

Smith har en lång karriär bakom sig och har prisats för sina skådespelarinsatser. Hon var verksam inom både film och teater under 70 års tid.

Hon har bland annat spelat professor Minerva McGonagall i filmerna om Harry Potter och Violet Crawley i ”Downton Abbey”. Hon har vunnit Oscarsstatyeter för sina insatser i ”The prime of miss Jean Brodie” och ”California Suite”.

Skådespelaren inledde sin karriär på teatern Oxford Playhouse där hon var med i flera produktioner.

1956 gjorde Smith sin Broadwaydebut och spelade flera roller i ”New Faces of '56”. Hon gjorde filmdebut 1956 i ”Child in the house”.

Hon har Oscarnominerats sex gånger, fått 18 BAFTA-nomineringar och adlades 1990.

Maggie Smith blev 89 år gammal.

check Texten uppdateras.

expand-left helskärm Maggie Smith

Fastnålat inlägg Hur kommer du minnas Maggie Smith? 15.24 Sandra Wejbro DELA Dela med dig i vår chatt! DELA En helt fantastisk skådespelerska men att kalla henne "Harry Potter skådisen" är nästan ett hån mot en människa som spelat så många roller och berört så oerhört många med sina tolkningar. Jag är ett av de största Harry Potter fansen. Vila i frid en av de största du är saknad redan! Magnusdahlman Nu



DELA Oj. Nu blev världen lite fattigare... Vilken fantastisk kvinna. 💗 angelica Nu



DELA Den bästa ! Underbar människa i Downtown Abbey men sina bra repliker och Harry Potter . Kommer sakna henne. gunilla Nu



DELA När en så fantastisk skådespelare går ur tiden, så känns det i själ och hjärta Många bra tolkningar av sina karaktärer! Jag minns framförallt som Violet i Downton Abbey och Minerva i Harry Potter. R.I.P Daniel Nu



DELA R.I.P T. Den senaste jag såg...The lady in the van. Helt underbar. lissheriksson Nu

Visa fler inlägg

expand-left helskärm Maggie Smith 1968

expand-left helskärm Maggie Smith i ”Downton Abbey”

expand-left helskärm Maggie Smith med sin Oscar 1979

expand-left helskärm Maggie Smith, Liv Ullmann, Ellen Burstyn och Diana Rigg 1975