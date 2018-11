Little Mix släpper album med kroppspositivt budskap

Little Mix + FÖLJ

Little Mix släpper sitt femte album den 16 november.

”LM5” lyfter ett viktigt tema som gruppen särskilt hoppas ska nå deras publik.

– Det var många känslor, en del ilska, men vi kom till en punkt där vi kände att vi kunde prata mer om hur det faktiskt känns och lägga in det i vår musik.

Brittiska succégruppen Little Mix släpper ett nytt efterlängtat album den 16 november. ”LM5” är det femte i ordningen – och kommer med ett särskilt tema. ”Female empowerment” löper som en röd tråd genom skivan. Låtarna handlar bland annat om näthat och kroppspositivism, ämnen som bandmedlemmarna själva kan relatera till.

– Vi kände att det är dags att tala ut om det här. Vi har egentligen alltid gjort det under vår karriär, men vi kände att tiden verkligen var inne. Det kom rätt naturligt. Vi är ju själva fyra väldigt starka kvinnor.

Little Mix är ett resultat av X Factor 2011. Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock och Jade Thirlwall sökte till programmet som soloartister, men fördes samman som grupp av juryn. Sedan dess har Little Mix nått flera framgångar. De blev till exempel den första tjejgruppen sedan Pussycat Dolls att nå topp fem i USA. Och debutalbumet ”DNA” blev dessutom det högst rankade av en tjejgrupp någonsin. De petade därmed ner Spice Girls från just den tronen.

En terapisession

Parallellt med framgångarna har Perrie, Jesy, Leigh-Anne och Jade tampats med kändisskapets baksidor. Elaka kommentarer, glåpord och verbala påhopp på sociala medier har blivit vardag för tjejerna. De berättar att de hanterar näthat genom att ”bli hårdhudade” och ”ignorera trollen”. Men att skriva ”LM5” fungerade ändå delvis som en terapisession.

– Det var många känslor, en del ilska, men vi kom till en punkt där vi kände att vi kunde prata mer om hur det faktiskt känns och lägga in det i vår musik.

Det har även satt avtryck på soundet, som Little Mix beskriver som ärligare än någonsin.

– Det är definitivt en skillnad från vårt senaste album. Det kommer säkert förvåna några, men till det bättre, säger Little Mix skrattande i mun på varandra.

– Det är ett sound som ingen hört från oss förut och som vi alltid velat skapa. Nu har vi äntligen hittat Little Mix riktiga sound. Vi är förväntansfulla och stolta. Det här är vårt favoritalbum.

De hoppas deras publik ska träffas av albumets kroppspositiva budskap.

Ett kroppspositivt budskap

– Det finns en kroppsuppfattning, hur kvinnor uppfattas i media och på sociala medier. Att det finns en besatthet kring hur vi borde se ut och det perfekta idealet som faktiskt inte riktigt existerar. Låtarna utmanar det. Vi kan använda våra plattformar att belysa det här och uppmuntra vår publik, kanske framförallt de yngre, att vara sig själv i en värld som egentligen uppmanar oss att göra tvärtom.

Samtidigt har Little Mix feministiska budskap vid upprepade tillfällen ifrågasatts. Deras scenkläder är ofta åtsmitande eller visar mycket hud. Nyligen kritiserades gruppen för dubbla budskap, genom att ta ställning mot sexism och posera i lättklädda outfits på ett magasinomslag.

– Så länge vi är bekväma med vad vi har på oss, så bryr vi oss inte vad andra tycker. Det vill vi också säga till våra fans. Vi bär sådant som vi tycker är bekvämt på scen. Vi tar inte på oss en outfit för att vi tror att den är sexig och skulle tillfredsställa en man, utan det är för oss själva. Så länge det är tanken med en klädsel, så borde det inte spela någon roll.

Vad händer härnäst?

– Vi vill resa mer och träffa fler av våra fans, som till exempel våra svenska fans. Om fem år är vi fortfarande tillsammans och skapar bra musik. Vi vill bli det största bandet i världen. Det skulle vara kul att göra något med Spice Girls. De har alltid varit en inspirationskälla och är bokstavligen våra drottningar.

