1 av 3 | Foto: SVT Kjell Wilhelmsen och Eric Ericson.

NÖJE 14 december 2018 20:59

Spänningen försvann tidigt.

Ändå var tredje avsnittet av ”På spåret” underhållande.

Det blev både spänning och humor, när Kjell Wilhelmsen blandade ihop befintliga filmer med sådana som bara fanns i hans egen hjärna.



Över huvud taget kretsade mycket kring Kjell Wilhelmsen i denna omgång.

Han och skådespelarkollegan Eric Ericson gjorde bra ifrån sig redan för några år sedan och var nu piskade att vinna efter att ha förlorat förra veckan mot ”Skärgårdsdoktorn”-laget.

– I dag rycker vi på allt och svarar Göteborg, skämtade Wilhelmsen.

Och sedan ryckte Kristoffer Appelquist och Bea Uusma blixtsnabbt på tio poäng på första resmålet. Håller med om att ledtrådarna då pekade rakt mot Salt Lake City. Men redan på åtta poäng förstod vi att de kluriga ledtrådarna lurades.

Skådespelarparet hittade rätt till irländska Limerick på sex poäng.

Sedan var båda lagen tämligen kass på delfrågorna. Ynka 2-1 till skådespelarna, av 9 möjliga poäng är svagt.

Sedan avgjordes matchen på andra resmålet, på ett väldigt underhållande sätt.

– Vi reser mot orientalisk Mikael Håfström-film, sa Kristian Luuk och Biogubben inom mig hann inte ens tänka Shanghai, förrän Kjell Wilhelmsen ryckte i nödbromsen.

Han höll en utläggning om hur dålig Nicolas Cage är som skådespelare och sa sig vara säker att filmen han var med i hette ”Operation Hongkong”. Eric Ericson såg tvivlande ut. Hittade kanske filmtiteln ”Shanghai” någonstans i bakhuvudet, utan att verka säker. Han lyckades till sist övertyga Wilhelmsen om att Erics egna kanske-rätt-tankar var ett bättre alternativ än Kjells bombsäkra ursprungliga svar. Och så var, i princip, matchen vunnen.

På delfrågorna var båda lagen åter rätt dåliga, 4-2 till skådespelarna.

Efter att ha plockat poäng på Listan, var segern klar, med en ointaglig 25-11-ledning.

Skådespelarparet vann även både sista resmålet och delfrågorna. Motståndarna höll hjälpligt humöret uppe, trots att de blev utklassade.

Så bra var lagen

+

Kristoffer Appelquist/Bea Uusma. Han är stå upp-komiker med flera shower och många tv-framträdanden bakom sig. Hon är läkare och Augustprisbelönad författare. De tävlade tillsammans för två säsonger sedan och gick då till kvartsfinal. Men nu gick det mesta fel för dem. Fick 20 poäng.

++++

Eric Ericson/Kjell Wilhelmsen. Två skådespelare baserade på teatrar i Göteborg. Erics största tv-roll är sorgligt nedlagda serien ”Molanders”, Kjell blev ”Glenn” med hela svenska folket via ”30 grader i februari”, där hans rollfigur sökte kärleken i Thailand. Har härlig komisk kemi ihop. Vann överlägset på 39 poäng.

Så bra var musiken

+++

Eagle-Eye Cherry. Pojkbandet One Directions lite smöriga ”The story of my life” är som klippt och skuren för artistens mjuka och varma stämma. Hade kunnat vara uppföljaren till hans genombrottslåt ”Save tonight” för 21 år sedan.

Elak kommentar: Jag har aldrig sett en mer uttråkad person. Kristian Luuk om Appelquists halvsura svar på om han ville följa med till Shanghai. Komikern förstod väl redan då att loppet var kört.

Felbeslut: Min pappa är snickare, sa Kristoffer. Jag kan snickeritermer, sa Bea. Och så valde de ett ämne för Listan, där motståndarna tog hem poängen…

Analys: Fredrik Lindström reder ut beachvolleybolltermer på ett roligt sätt.

Största missarna i "På spåret" 00:29

