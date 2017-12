Penny Parnevik hyllas för sitt statement

Får kärleksfulla ord från pojkvännen Douglas Murray

Penny Parnevik ger skeva skönhetsideal en känga med en bild där hon uppmanar alla att älska sin kropp.

Nu hyllas hon av pojkvännen Douglas Murray.

– Den vackraste som finns. Både på in- och utsidan, skriver han i kommentarerna.

Penny Parnevik hyllas för en bild hon publicerat på Instagram. På bilden är hon iklädd bikini och skrynklar ihop sin mage.

”Mac n cheese gör mig inte till en modell, men det gör mig lycklig. Älska din kropp alltid och förevigt”, skriver hon i bildtexten.

I ett inlägg på bloggen har hon berättar om valet att publicera bilden och ta avstånd från size zero-idealet.

”Min kropp är helt perfekt med mer fett eller mindre fett. Zero is a size but it doesn’t HAVE to be my size. Det viktiga är ju att man är hälsosam. Och en stor del av att vara hälsosam är att ÄLSKA sin kropp och prata positivt till sig själv. Jag älskar min kropp, och jag älskar er”, skriver hon.

Hyllas av pojkvännen

Efter inlägget på Instagram hyllas hon av sina följare. Flera skriver att de anser att Penny är en bra förebild. Hennes pojkvän, tidigare NHL-proffset Douglas Murray , är en av de som hyllar Penny.

”Den vackraste som finns. Både på in- och utsidan”, skriver han.

Även artisten Miss Li och Pennys syster Peg har kommenterat bilden.

”Yesss”, skriver Miss Li.

”Älskar det”, skriver Peg.

