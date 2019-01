Sanna Nielsen gör älskvärd show med kropp och själ



1 av 2 | Foto: Mats Bäcker

NÖJE 26 januari 2019 00:23

++++

Mitt sanna jag

Sanna Nielsen, Hamburger börs. Regi Vera Prada, mellansnack av Camilla Läckberg/Sanna Nielsen.

Underbart.

När soulklassikern ”Midnight train to Georgia” blir ”Sanna från Bromölla” faller allt på plats. Sångtexten är rolig och fångar perfekt sångerskans kluvenhet mellan skånsk blygsel och diskodiva.

En älskvärd show full av kropp och själ.

Och när jag skriver kropp menar jag kläder.

Lars Wallins kreationer har uppmärksammats redan i förväg, och det halvdussin spektakulära skapelser Sanna Nielsen bär i olika sångnummer förstärker känslan av lyx och Las Vegas. Fantastiskt. ”Mitt sanna jag” är en effektiv och effektfull föreställning med snyggt ljus och växlande scenerier där det skickliga bandet byter skepnad.

Själ är förstås Sanna Nielsens många tolkningar av soullåtar, ibland förstärkt med Tensta Joyful noise. Äldre låtar av artister som The Temptations, Gladys Knight, Donna Summer, Patti Labelle, och lite nyare som Destiny Childs ”Survivor”. Den sången är mycket snyggt flätad med Gloria Gaynors slitstarka ”I will survive”.

De gör också en värdig version av Michael Jacksons ”Rock with you”. Musikerna är väldigt bra.

Calle Norlén har skrivit den svenska texten till ”Midnight train from Georgia” som här blir Sanna Nielsens programförklaring. Från uppväxten i skånska Edenryd till metropolen Bromölla, åren som barnartist och flytten till Stockholm. Där pratar hon om sin image som duktig och präktig, och får till snygga vändningar kring vad som är vanligt och ovanligt. OK, hon är vanlig, men ovanligt bra.

Hon blir nästan tårögt känslosam, ännu mer när hon hyllar Barbro Svensson och berättar hur glad hon blev efter en omtänksam hyllning från Lill-Babs.

Kanske är hon allra bäst i poplåtar, som Fleetwood Macs ”Big love” och Burt Bacharachs ”Anyone who had a heart”. En Dionne Warwick för vår tid. Sanna Nielsen är en skicklig popartist, och hennes egna hits ”Undo”, ”I´m in love” och ”Empty room” passar in fint i helheten. Melodiösa vackra ”Viskar ömt mitt namn” är en stilla höjdpunkt.

Mest är det dans och fest. Vill du ha glädje och glitter och glam? Sanna Nielsen är bästa energikicken i Stockholm.

avJens Peterson

26 januari 2019 00:23