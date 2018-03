Ätstörningar + FÖLJ

Dokusåpadeltagaren räddades från anorexin – av sin hund

NÖJE 12 mars 2018 08:36

My Höglunds hund gjorde henne frisk från ätstörningarna.

Nu berättar ”Are you the one?”-deltagaren om den stora räddningen, hunden Bilbo.

1 av 3 | Foto: Pressbild ”Are you the one” TV3

My Höglund, 29, syns just nu i dokusåpan ”Are you the one?” För bara några år sedan hade det varit en omöjlig tanke för henne att visa sig i bikini för hela svenska folket.

– Jag hade ätstörningar som yngre och som värst var det i början av gymnasiet, berättar hon.

Sökte själv hjälp

Hon började modella på hobbynivå och ställde upp i sin första tävling som 18-åring. Allt gick bra och My såg det mest som en rolig grej.

– Den andra gången hade jag gått upp lite i vikt, men jag var fortfarande smalare än normalt. Men de tyckte att jag var för stor. Jag hade ju precis börjat tag i mina ätstörningar och börjat trivas med min kropp, säger hon.

Hon insåg att hon behövde hjälp och sökte stöd hos vuxenpsykiatrin.

– Jag visste själv att det inte var normalt att leva på gurka och göra 500 armhävningar och situps om dagen.

Köpte hund

När inte heller det hjälpte tog hon tag i det själv. Mitt under sjukskriningen hon tvingats till på grund av ätstörningen köpte hon hunden Bilbo att ha som sällskap.

– Jag kunde ju vara inne i flera dagar och inte göra någonting. Jag hade ingen ork i kroppen, jag var trött. Men när jag skaffade honom då var jag tvungen att gå ut. Och aktiverar du dig så blir du indirekt hungrig och till slut måste du äta. Därigenom fick jag rutiner, säger My.

Vill inspirera andra

När Bilbo åt, då åt även My. De kom varandra riktigt nära och det var han som till slut räddade henne.

– Jag fick sällskap och kände att ”om jag försvinner vem ska ta hand om honom?” Han blev ett stort stöd.

Hon fick också mycket hjälp från sin familj. Idag är hon frisk och hoppas att hennes historia ska kunna inspirera andra.

– För ett och ett halvt år sedan hade jag sagt att “aldrig att jag går i bikini i tv.” Men jag är skitsnygg som jag är, jag trivs med mig själv nu, säger My Höglund.

”Are you the one” sänds måndag till onsdag klockan 22.00 på TV3 och Viafree.

