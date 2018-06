Anthony Bourdain + FÖLJ

Flickvännen efter Bourdains död: ”Förstörd”

NÖJE 9 juni 2018 06:30

Stjärnkocken Anthony Bourdain hittades död i går.

Nu kommenterar flickvännen Asia Argento, 42, pojkvännens plötsliga bortgång.

”Jag är mer än förstörd”, skriver hon i sociala medier.

Anthony Bourdain hittades död på sitt hotellrum i Frankrike av vännen och kocken Eric Riper på fredagsmorgonen. Enligt CNN tog han sitt liv.

Han blev 61 år.

Nu beskriver hans flickvän, den italienska skådespelaren Asia Argento sorgen efter hans död. I ett inlägg på Instagram och Twitter kommenterar hon förlusten.

”Anthony gav allt av sig själv i alla han gjorde. Hans briljanta orädda anda berörde och inspirerade så många och hans generositet visste inga gränser. Han var min kärlek, min klippa, min beskyddare. Jag är mer än förstörd. Mina tankar är med hans familj. Jag ber att ni respektera deras och mitt privatliv”, skriver hon.















Träffades under tv-inspelningar

Anthony Bourdain och Asia Argento träffades under inspelningarna av Bourdains serie “Parts Unknown” förra året och har varit ett par sedan dess. Argento har regisserat några av avsnitten och så sent som i förra veckan reste paret tillsammans i Italien under Bourdains fortsatta inspelningar av tv-serien.

Asia Argento var en av de första kvinnorna som trädde fram och anklagade Hollywood-mogulen Harvey Weinstein för våldtäkt. Anthony Bourdain har stöttat hennes berättelse under Metoo-rörelsen.

Förutom Argento lämnar tv-kocken efter sig en 11-årig dotter.

