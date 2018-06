Bianca Wahlgren Ingrosso + FÖLJ

Bianca Ingrosso talar ut om tuffaste tiden – för första gången

NÖJE 13 juni 2018 17:56

Bianca Ingrosso debuterar som sommarpratare den 24 juni.

Hon kommer berätta något som hon aldrig tidigare pratat offentligt om.

– Jag grät en stund när jag spelade in det, säger hon till Nöjesbladet.

Bianca Ingrosso, 23, poddar, bloggar och delar öppenhjärtigt med sig av sin vardag i tv-serien ”Wahlgrens värld” på Kanal 5. Men det finns en sak hon inte velat prata högt om. Förrän nu.

För när Bianca Ingrosso debuterar som sommarvärd i ”Sommar i P1” berättar hon för första gången om sina föräldrars skilsmässa. En turbulent historia, som skapade en del rubriker.

– Jag kommer prata om den resa som lett till den jag är i dag. Att mycket av den jag är i dag är på grund av hur jag var som barn och vad jag gått igenom. Att växa upp i en ganska grov skilsmässa, framför svenska folket där många hade åsikter och velat lägga sig i, ledde till att jag fick bulimi och ett ganska starkt självhat och hur jag tog mig ur det på något sätt och vart jag är i dag, säger hon till Nöjesbladet i samband med presskonferensen där årets sommarvärdar presenterades.

”Det enda jag varit privat med”

Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrossos skilsmässa gick igenom 2002.

Därefter följde flera år av bråk och dispyter, vilket kulminerade 2006 med att Pernilla Wahlgren anmälde sin ex-man för olaga hot. Emilio Ingrosso dömdes för olaga hot och övergrepp i rättssak. Bianca Ingrosso var då tolv år. Hon har tidigare berättat för Nöjesbladet att hon tycker allt om Emilios hot blivit ”uppförstorat”.

Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso har i dag försonats. Och så sent som när Benjamin Ingrosso deltog i Melodifestivalen var de på plats tillsammans.

– Jag har alltid varit sådär att jag inte pratar om barndomen och skilsmässan. Det är typ det enda jag varit privat med, men det är jag inte längre, säger Bianca Ingrosso.



1 av 2 | Foto: Stefan Mattsson Bianca Ingrosso.

Bianca: ”Jag grät”

Hon berättar att det svårt att hålla tillbaka tårarna när hon spelade in sitt program.

– Det var tufft, eller skönt, det var som en lång terapisession. Jag grät en stund när jag spelade in det, men kom därifrån lyckligare och mer ren på något sätt. Att nu har jag lämnat en ryggsäck som jag haft på mig. Nu kan jag ”go on with life”, säger hon.

Är det en Bianca 2.0 nu?

– 3.0! Ja, men det är det.

Bianca Ingrossos sommarprat sänds den 24 juni i P1.

